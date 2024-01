Psi: Schlein ricorda Besostri, ‘instancabile combattente a difesa Carta’

StrettoWeb

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – ?Si è spento Felice Besostri, un instancabile combattente per i valori del socialismo e della democrazia. Mancherà molto, a chi come me ha avuto il piacere non solo di conoscerlo, ma pure di condividere con lui battaglie importanti a difesa dei principi della nostra Costituzione antifascista. Lascia un contributo di pensiero profondo e mai scontato, guidato sempre dall?incrollabile fiducia negli strumenti della politica per trasformare il presente, e costruire un futuro migliore. Un abbraccio di vicinanza ai suoi congiunti e alle tante compagne e compagni che oggi ne piangono la scomparsa?. Così in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein.