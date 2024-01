Psi: Magi, ‘porteremo avanti battaglia Besostri per l.elettorali davvero democratiche’

StrettoWeb

Roma, 6 gen. (Adnkronos) – ?Ho appreso con tristezza la scomparsa dell?avvocato Felice Besostri, il cui impegno instancabile per la democrazia ha più volte fatto incrociare le nostre strade: l?ultima volta è stato lo scorso novembre quando insieme abbiamo presentato ricorso alla CEDU affinché venga sancita l’illegittimità e incostituzionalità del Rosatellum. E getta ancora più nello sconforto il fatto che Besostri ci lasci in un momento in cui si discute di riforme istituzionali senza però dare centralità e priorità a una legge elettorale democratica che garantisca un voto libero e personale. Anche per questo continueremo la sua battaglia?. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.