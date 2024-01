Incredibile nel calcio: in protesta con l’arbitro smettono di giocare, ma perdono 17-0

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto nel corso di una partita tra San Vito al Torre e Villesse, valevole per il campionato di Seconda Categoria, girone E, del Friuli Venezia Giulia. In polemica con l’arbitro, dopo un rigore contestato e un’espulsione nei minuti finali del primo tempo, i giocatori del San Vito al Torre (Udine) – che stavano perdendo per 4-0 – hanno deciso di protestare, ritardando l’inizio della ripresa di dieci minuti. Rientrati in campo, i calciatori sono rimasti immobili in mezzo al campo, permettendo agli avversari di segnare senza opporre resistenza. Così la gara è terminata sul risultato di 17-0. Ne danno notizia le pagine sportive dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto.

Ci ha pensato poi il Presidente del San Vito al Torre, Nicola Panese, a evitare che il punteggio fosse ancora più pesante. Il numero uno del club, che era stato espulso dalla panchina, è riuscito a convincere i suoi giocatori a far riprendere normalmente il match. Il presidente della Figc del Friuli Venezia Giulia, Ermes Canciani, ha riferito “di essere rimasto allibito da quello che è successo perché siamo andati oltre a quello che è lecito. Ciò che è accaduto è di una gravità assoluta, che non deve più ripetersi su un campo di calcio”. Sono attese le decisioni del giudice sportivo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.