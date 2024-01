Previsioni Meteo Vibo Valentia per mercoledì 3 gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo di mercoledì 3 gennaio a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile tra il 53% e il 77%. Le temperature oscilleranno tra i 9.2°C e i 10.7°C, con una leggera percezione di freddo dovuta a valori inferiori della temperatura effettiva rispetto a quella reale. Il vento soffierà da ovest con velocità compresa tra i 10.6 e i 21.7 km/h, con possibili raffiche fino a 31.6 km/h. Non sono previste precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà intorno al 80%.

Durante la mattina, il cielo resterà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saranno comprese tra i 10.2°C e gli 11.5°C, con un aumento della velocità del vento che potrà raggiungere i 28.4 km/h. Lungo la costa, la direzione del vento sarà principalmente da ovest, mentre nell’entroterra potrebbe variare verso ovest-nord-ovest. Verso le ore 10:00, è prevista una pioggia leggera con una precipitazione stimata a 0.11mm.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non presenteranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto con copertura nuvolosa compresa tra il 90% e il 100%. Le temperature si manterranno intorno agli 11°C, con un aumento della possibilità di pioggia leggera. La velocità del vento potrà raggiungere i 32.3 km/h, con raffiche fino a 31.6 km/h.

In serata, le nubi sparse potrebbero far capolino, ma la copertura nuvolosa si manterrà spesso sopra il 88%. La probabilità di pioggia leggera aumenterà, con una precipitazione stimata a 0.11mm intorno alle 21:00. Le temperature si manterranno costanti attorno ai 11.5°C, con un vento che soffierà a velocità elevata, fino a 36.6 km/h.

In definitiva, mercoledì 3 gennaio a Vibo Valentia si prospetta come una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa costante e possibilità di precipitazioni, con temperature che si manterranno relativamente stabili lungo l’arco della giornata. I venti occidentali potrebbero raggiungere intensità notevoli, soprattutto durante la mattina e la sera. Si consiglia di rimanere informati sulle condizioni meteorologiche in evoluzione durante la giornata.

Tutti i dati meteo ora per ora per mercoledì 3 gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.4° perc. 9.4° prob. 3 % 13.2 O max 19.3 Ponente 74 % 1020 hPa 1 cielo coperto 10° perc. 9° Assenti 10.8 OSO max 15.6 Etesia 74 % 1020 hPa 2 nubi sparse 9.5° perc. 8° Assenti 10.6 OSO max 15.6 Etesia 77 % 1019 hPa 3 nubi sparse 9.2° perc. 7.5° Assenti 11.3 O max 16.6 Ponente 79 % 1019 hPa 4 nubi sparse 9.2° perc. 7.3° Assenti 12.5 O max 18.6 Ponente 80 % 1019 hPa 5 nubi sparse 9.7° perc. 7.8° Assenti 13.3 O max 21 Ponente 79 % 1019 hPa 6 nubi sparse 10° perc. 8.1° Assenti 12.9 O max 21.7 Ponente 78 % 1019 hPa 7 cielo coperto 10.2° perc. 9.4° Assenti 13.3 O max 22 Ponente 78 % 1019 hPa 8 cielo coperto 10.8° perc. 10° Assenti 14.8 O max 24.6 Ponente 78 % 1019 hPa 9 cielo coperto 11.5° perc. 10.7° prob. 7 % 19 O max 28.4 Ponente 77 % 1019 hPa 10 pioggia leggera 11.8° perc. 11° 0.11 mm 21.7 O max 30.3 Ponente 77 % 1019 hPa 11 cielo coperto 11.7° perc. 11° prob. 10 % 21.6 O max 31.6 Ponente 78 % 1018 hPa 12 cielo coperto 12° perc. 11.2° prob. 10 % 21.5 ONO max 31.1 Traversone 75 % 1018 hPa 13 cielo coperto 12° perc. 11.2° prob. 10 % 19.7 ONO max 30.9 Traversone 74 % 1017 hPa 14 cielo coperto 11.8° perc. 11° prob. 10 % 18 O max 30.9 Ponente 74 % 1017 hPa 15 cielo coperto 11.4° perc. 10.6° prob. 12 % 17.9 O max 32.3 Ponente 76 % 1017 hPa 16 cielo coperto 10.8° perc. 10.1° prob. 12 % 16.5 O max 31.2 Ponente 80 % 1017 hPa 17 cielo coperto 11° perc. 10.2° prob. 12 % 16.6 O max 31.3 Ponente 81 % 1017 hPa 18 cielo coperto 10.9° perc. 10.2° prob. 12 % 18.2 O max 32.5 Ponente 82 % 1017 hPa 19 nubi sparse 11° perc. 10.3° prob. 16 % 18.8 O max 32.9 Ponente 84 % 1016 hPa 20 nubi sparse 11.4° perc. 10.8° prob. 20 % 21.2 O max 36.1 Ponente 86 % 1017 hPa 21 pioggia leggera 11.9° perc. 11.4° 0.11 mm 24.3 O max 36.6 Ponente 87 % 1017 hPa 22 cielo coperto 12° perc. 11.5° prob. 22 % 24.3 O max 36.1 Ponente 87 % 1016 hPa 23 cielo coperto 12° perc. 11.5° prob. 26 % 22.6 O max 35.3 Ponente 86 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 17:00