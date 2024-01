Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Vibo Valentia per la giornata di Venerdì 12 Gennaio indicano che la mattina sarà caratterizzata da piogge leggere con una elevata copertura nuvolosa. La temperatura si aggirerà tra i 5.9°C e 7.7°C, ma la temperatura percepita sarà leggermente più bassa. Ci si potrebbe aspettare una velocità del vento tra i 9.5km/h e 11.2km/h, con raffiche che raggiungeranno i 14km/h. Le precipitazioni sono previste intorno ai 0.33mm – 0.6mm. L’umidità sarà alta, intorno all’85% – 87%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile tra 1013hPa e 1016hPa.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà molto elevata, ma la pioggia si attenuerà. Verso le ore 10:00 il cielo diventerà coperto, con una leggera diminuzione della probabilità di pioggia. Tuttavia, il vento sarà meno intenso rispetto alle prime ore del giorno.

Proseguendo verso il pomeriggio, la probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente e il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse. La temperatura subirà un aumento, raggiungendo i 9.2°C – 9.3°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. La pressione atmosferica si manterrà stabile.

Nella sera, la copertura nuvolosa resterà prevalente con nubi sparse e solo una leggera presenza di nuvole. La probabilità di pioggia sarà quasi del tutto assente e la temperatura si manterrà intorno ai 7.1°C – 7.4°C. Il vento risulterà meno intenso rispetto alle prime ore del giorno.

In generale, per Venerdì 12 Gennaio a Vibo Valentia, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da piogge leggere al mattino, seguite da una graduale diminuzione delle precipitazioni nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori abbastanza contenuti. È consigliabile quindi essere preparati con abbigliamento adeguato per affrontare un’elevata copertura nuvolosa e piogge leggere al mattino, seguita da un cielo nuvoloso nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 6.3° perc. 4° 0.47 mm 11 E max 15.4 Levante 85 % 1013 hPa 8 pioggia leggera 7.2° perc. 5.1° 0.58 mm 11.2 E max 14 Levante 87 % 1015 hPa 11 cielo coperto 8.1° perc. 8.1° prob. 45 % 4.3 SE max 5.2 Scirocco 80 % 1015 hPa 14 nubi sparse 9.3° perc. 8.2° prob. 19 % 7.8 ONO max 9.8 Maestrale 74 % 1015 hPa 17 nubi sparse 7.7° perc. 6.1° prob. 19 % 8.7 ONO max 12 Maestrale 76 % 1017 hPa 20 nubi sparse 7.3° perc. 6.3° Assenti 6.4 ONO max 11.1 Maestrale 73 % 1018 hPa 23 nubi sparse 7° perc. 5.9° prob. 1 % 6.3 O max 11.7 Ponente 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:11