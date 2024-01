Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Sabato 6 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Sabato 6 Gennaio a Vibo Valentia indicano condizioni meteo particolarmente variabili durante l’arco della giornata. La previsione meteo si avvale di dati orari che forniscono informazioni dettagliate sulle variazioni delle condizioni atmosferiche nell’arco di mattina, pomeriggio, e sera.

Durante le prime ore della mattina, si prevede che il cielo sia coperto con possibili precipitazioni leggero-moderate. La temperatura si attesterà sui 14°C con una percezione termica leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di 18 km/h proveniente da est-sudest. L’umidità si manterrà intorno al 73%.

Nel corso della mattina, le precipitazioni tenderanno a intensificarsi, con la probabilità di pioggia che aumenterà fino all’80% attorno alle 11:00. La temperatura oscillerà intorno ai 14°C con una percezione termica di 13.4°C. Il vento continuerà ad soffiare con una velocità di circa 36 km/h proveniente da est-sudest.

Nel pomeriggio, la situazione meteo si manterrà simile con cielo coperto e possibilità di piogge leggere. Le temperature diminuiranno, attestandosi intorno ai 13-11°C con una percezione termica inferiore. La velocità del vento si manterrà costante, oscillando intorno ai 29 km/h proveniente da sud-sudovest.

Nella parte iniziale della sera, le condizioni peggioreranno ulteriormente con precipitazioni moderate e temperature che scenderanno al di sotto dei 9°C. La velocità del vento si manterrà costante, portando le precipitazioni a raggiungere il picco intorno alle 20:00 con una probabilità del 100%.

In conclusione, le previsioni meteo di Sabato 6 Gennaio a Vibo Valentia indicano condizioni instabili con copertura nuvolosa, piogge leggere a moderate e venti provenienti da sud-sudovest. Si consiglia di prestare particolare attenzione alle previsioni per prepararsi adeguatamente alle condizioni atmosferiche in rapido cambiamento.

Tutti i dati meteo di Sabato 6 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 11 cielo coperto 14° perc. 13.4° prob. 80 % 17.8 ESE max 36.3 Scirocco 73 % 1000 hPa 14 pioggia leggera 13.6° perc. 12.8° 0.27 mm 15.5 SSE max 31.4 Scirocco 66 % 996 hPa 17 pioggia leggera 9.8° perc. 8.7° 0.21 mm 8 SSO max 12.6 Libeccio 74 % 995 hPa 20 pioggia moderata 8.8° perc. 6.6° 3.13 mm 13.5 OSO max 22.3 Libeccio 87 % 995 hPa 23 pioggia leggera 10.1° perc. 9.3° 0.55 mm 26.7 OSO max 43.3 Libeccio 82 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:04