Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Sabato 13 Gennaio parzialmente nuvoloso

Le previsioni meteo per la giornata di Sabato 13 Gennaio a Vibo Valentia promettono una situazione meteorologica abbastanza stabile durante il giorno, con variazioni significative solo nella seconda metà della giornata.

Durante la mattina, da 06:00 a 12:00, ci saranno nubi sparse con una copertura del cielo intorno al 30%. Le temperature saliranno gradualmente da appena sopra lo zero a poco oltre i 8°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità tra i 3.5km/h e i 12.4km/h, con raffiche fino a 15km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si manterrà intorno al 60%.

Nel pomeriggio, in particolare dalle 13:00 alle 17:00, si prevede un cielo poco nuvoloso con una copertura del 10-15%. Le temperature si manterranno intorno ai 7-8°C con poche variazioni. Il vento, proveniente dall’ovest-nord-ovest, avrà una velocità compresa tra i 10km/h e i 13.5km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si aggirerà intorno al 60%.

Nella sera, dalle 18:00 in poi, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai 5-6°C. Il vento soffierà ancora dall’ovest con una velocità compresa tra i 7km/h e i 15.5km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 70%.

In conclusione, secondo le previsioni del tempo, Sabato 13 Gennaio a Vibo Valentia si prospetta una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso e temperature in aumento, con condizioni di vento leggero e assenza di precipitazioni. Sarebbe consigliabile indossare abiti adeguati per fronteggiare il freddo, in particolare durante le prime ore del giorno.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 1° perc. 1° prob. 8 % 2.6 NNO max 8 Maestrale 73 % 1019 hPa 8 nubi sparse 5.8° perc. 4.1° prob. 6 % 7.6 ONO max 12.5 Maestrale 68 % 1021 hPa 11 nubi sparse 8.1° perc. 5.9° prob. 1 % 12.4 NO max 14.8 Maestrale 59 % 1022 hPa 14 poche nuvole 7.7° perc. 5.5° Assenti 12.4 ONO max 13.5 Maestrale 59 % 1021 hPa 17 cielo sereno 5.5° perc. 3.9° Assenti 7.3 O max 10.2 Ponente 68 % 1022 hPa 20 cielo sereno 5.4° perc. 3.7° Assenti 7.7 ONO max 14.3 Maestrale 68 % 1023 hPa 23 nubi sparse 6.7° perc. 4.2° Assenti 13.1 ONO max 19.6 Maestrale 71 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:12