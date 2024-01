Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Mercoledì 17 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 17 Gennaio a Vibo Valentia mostrano un andamento particolarmente interessante delle condizioni atmosferiche.

Durante la notte, ci si aspetta un cielo coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 44% e il 95%, con temperature comprese tra i 12.5°C e i 9.8°C e lievi raffiche di vento che non superano i 10.9km/h, provenienti dall’Est – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 59-89% con una pressione atmosferica di 1012-1015hPa.

Nel corso della mattina, le condizioni dovrebbero rimanere stabili con un cielo nuvoloso e nuove temperature che vanno dai 10.1°C ai 14.6°C. La copertura nuvolosa sarà ancora molto ampia, attestandosi tra il 89% e il 98%. La direzione del vento cambierà, provenendo dal Sud Est e dal Sud – Sud Est con velocità comprese tra i 2.3km/h e i 9.3km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi tra il 66% e il 84%, mentre la pressione atmosferica raggiungerà i 1015hPa.

Nel pomeriggio è attesa una copertura nuvolosa al 100% con temperature che si manterranno intorno ai 15.3°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con raffiche che raggiungeranno i 9.6km/h. L’umidità si manterrà stabile intorno al 65-73% con una pressione atmosferica tra 1013hPa e 1014hPa.

In serata, invece, la situazione dovrebbe cambiare, con una diminuzione della copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 44-100%. Le temperature si manterranno intorno ai 12.4°C e il vento soffierà da Est – Sud Est con raffiche che non supereranno gli 11.8km/h. L’umidità e la pressione atmosferica non subiranno variazioni significative rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni del tempo indicano una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa costante, con temperature non eccessivamente rigide e venti leggeri che cambieranno direzione nel corso della giornata. Sembra che la situazione possa variare significativamente solo in serata, quando è prevista una diminuzione della nuvolosità. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo di Vibo Valentia.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 9.9° perc. 9.4° Assenti 5.9 S max 8.6 Ostro 88 % 1015 hPa 8 cielo coperto 11.3° perc. 10.6° Assenti 4.1 SE max 6.6 Scirocco 79 % 1016 hPa 11 cielo coperto 14.6° perc. 13.8° Assenti 2.8 SSE max 9.3 Scirocco 66 % 1015 hPa 14 cielo coperto 14.8° perc. 14.2° Assenti 3.5 SE max 5.7 Scirocco 71 % 1013 hPa 17 cielo coperto 13.7° perc. 13° Assenti 5.5 SE max 6.5 Scirocco 71 % 1014 hPa 20 cielo coperto 12.8° perc. 11.9° Assenti 9.9 SE max 10 Scirocco 67 % 1013 hPa 23 nubi sparse 12.5° perc. 11.3° Assenti 11.2 ESE max 10.9 Scirocco 59 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:17