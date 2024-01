Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Martedì 23 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per martedì 23 Gennaio a Vibo Valentia mostrano una variazione delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata.

Durante la notte, a partire dalle ore 00:00, si prevedono nubi sparse con una copertura del cielo del 50% e una temperatura di circa 5.9°C, con una percezione termica di 3.4°C. Il vento soffierà a 12km/h provenendo da ovest, con raffiche fino a 18.3km/h e un’umidità del 72%.

Nelle prime ore della mattina (dalle 06:00) ci sarà un aumento della copertura nuvolosa al 57%, con una leggera salita della temperatura intorno ai 6.1°C. Il vento sarà più sostenuto, raggiungendo una velocità di 15.7km/h provenendo da ovest-nord-ovest. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1029hPa.

Man mano che la mattinata procede, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 73% attorno alle ore 11:00, e la temperatura si manterrà intorno ai 9.4°C. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente, raggiungendo una velocità di 20.1km/h, con raffiche fino a 28.3km/h, sempre da ovest-nord-ovest.

Durante il primo pomeriggio (dalle 13:00), ci si può attendere una significativa riduzione della visibilità a causa del cielo coperto al 98% e la possibile presenza di pioggerella. La temperatura sarà intorno ai 9.1°C, percepiti come 6.5°C, con una probabilità di precipitazioni del 17%. Il vento soffierà a 18km/h da nord-ovest, con una raffica massima prevista di 25.5km/h.

Nel successivo arco di tempo, la pioggerella si intensificherà gradualmente. Verso le 15:00, si prevede una pioggia leggera con una temperatura di 8.5°C, percepita come 6.1°C. La probabilità di piogge raggiungerà il 79%, accompagnata da un vento proveniente da nord-nord-ovest a 24.3km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.15mm, con un’umidità del 79% e una pressione atmosferica di 1025hPa.

Con il passare della sera, le condizioni atmosferiche si manterranno instabili, con una copertura nuvolosa del 88% attorno alle 18:00 e una leggera diminuzione della temperatura a 8.1°C. La probabilità di precipitazioni sarà del 21%, con un vento proveniente da nord a 12.6km/h, e un’umidità del 79%.

Verso le 19:00, le nubi sparse saranno accompagnate da una temperatura di 8°C, percepita come 7°C, con un vento da nord a 9.9km/h e una probabilità di precipitazioni del 7%. La pressione atmosferica si attesterà sui 1027hPa.

In conclusione, per martedì 23 Gennaio a Vibo Valentia, ci si attende una giornata con condizioni meteo variabili, caratterizzata da una graduale intensificazione delle piogge nel corso del pomeriggio, con un deciso calo delle temperature. È consigliabile prestare attenzione ai continui aggiornamenti delle previsioni e prendere le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.

Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:24

