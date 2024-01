Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Per le previsioni del tempo di domani a Vibo Valentia, possiamo aspettarci una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente instabili e piovose. Durante la mattina, a partire dalle prime ore del mattino, sono attese piogge leggere con un’elevata copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La temperatura si aggirerà intorno ai 8-9°C, con una sensazione termica inferiore a causa del vento che soffierà a velocità di circa 30km/h proveniente dall’Ovest – Sud Ovest.

Nel corso della giornata, le precipitazioni continueranno a essere presenti, seppur con intensità variabile: dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio ci aspettiamo piogge leggere con un’alta probabilità del 100%. La copertura nuvolosa resterà elevata e la temperatura massima si attesterà intorno ai 9.3°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno sostanziali cambiamenti: piogge leggere e copertura nuvolosa al 100%, temperature tra i 7°C e i 9°C, venti provenienti dall’Ovest – Sud Ovest con velocità che si manterranno intorno ai 20km/h.

Nel corso della sera, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con la copertura nuvolosa che si manterrà al massimo grado. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 6.6-7°C e i venti provenienti dal Sud Est si attenueranno, ma continueranno a portare piogge leggere.

In generale, per lunedì 8 Gennaio a Vibo Valentia, ci aspettiamo un’elevata probabilità di piogge leggere con copertura nuvolosa costante e temperature che si manterranno su valori abbastanza stabili durante l’arco della giornata. I venti soffieranno con una certa intensità, principalmente provenienti dall’Ovest – Sud Ovest durante la mattina e il pomeriggio, per poi orientarsi verso il Sud Est verso sera.

L’umidità relativa sarà piuttosto elevata durante l’intera giornata, attestandosi intorno al 70-80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà su valori intorno ai 1005-1008hPa.

In conclusione, avremo una giornata caratterizzata da tempo instabile e piovoso, con temperature invernali e un vento che potrebbe accentuare la percezione di freddo. Si consiglia quindi di prestare particolare attenzione alle condizioni meteorologiche e di attrezzarsi adeguatamente per affrontare un’intera giornata sotto la pioggia.

Tutti i dati meteo di Lunedì 8 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 8° perc. 3.4° 0.27 mm 38.9 OSO max 52.3 Libeccio 72 % 1005 hPa 8 pioggia leggera 8.1° perc. 4° 0.55 mm 31.8 OSO max 44 Libeccio 71 % 1006 hPa 11 cielo coperto 9.2° perc. 5.9° prob. 48 % 26.1 OSO max 36.1 Libeccio 62 % 1005 hPa 14 pioggia leggera 8.6° perc. 5.5° 0.45 mm 21 OSO max 25.8 Libeccio 73 % 1005 hPa 17 cielo coperto 7° perc. 4.9° prob. 65 % 10.9 SO max 15 Libeccio 85 % 1006 hPa 20 pioggia leggera 6.7° perc. 5.8° 0.11 mm 5.6 S max 8.2 Ostro 86 % 1007 hPa 23 cielo coperto 6.7° perc. 6.7° prob. 68 % 4 SE max 5.1 Scirocco 86 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:06