Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Giovedì 18 Gennaio poco nuvoloso

La giornata di Giovedì 18 Gennaio a Vibo Valentia sarà caratterizzata da diverse condizioni meteo, con variazioni significative delle condizioni atmosferiche durante le diverse fasce orarie.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, ci attendiamo un cielo sereno con una temperatura che oscillerà tra i 5.9°C e i 7.2°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche fino a 17.6km/h provenienti da diverse direzioni, mantenendo un’umidità intorno al 60%.

Nella mattinata, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno o con poche nubi, ma sarà presente un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente da 8.5°C a 15.6°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 48.4km/h. È importante notare che è prevista una probabilità di precipitazioni leggere, mantenendo l’umidità intorno al 63-67%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, ci aspettiamo un cielo più sereno, con temperature che saranno intorno ai 15.4°C e raffiche di vento che potranno raggiungere i 53.9km/h. Tuttavia, è in vista una probabilità significativa di precipitazioni leggere, con un’umidità che si attesterà intorno al 77-85%.

Infine, durante la sera, dalle 18:00 alle 23:00, le condizioni atmosferiche andranno a peggiorare, con un aumento della copertura nuvolosa e la presenza di piogge leggere. Le temperature rimarranno intorno ai 12.1°C, il vento si manterrà forte, con raffiche fino a 42.3km/h, mentre l’umidità sarà costantemente alta intorno all’86%.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 18 Gennaio a Vibo Valentia suggeriscono condizioni variabili, con un passaggio da cielo sereno a nubi e precipitazioni leggere nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione a queste variazioni e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Giovedì 18 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7.2° perc. 5.4° Assenti 9.3 S max 17.6 Ostro 60 % 1010 hPa 8 nubi sparse 12.9° perc. 11.9° Assenti 15.6 OSO max 39.9 Libeccio 63 % 1012 hPa 11 nubi sparse 15.6° perc. 15° prob. 12 % 23 O max 45.7 Ponente 66 % 1011 hPa 14 cielo sereno 14.8° perc. 14.2° prob. 24 % 27.6 O max 53.9 Ponente 72 % 1011 hPa 17 pioggia leggera 12.8° perc. 12.4° 0.16 mm 21.9 OSO max 47.2 Libeccio 85 % 1012 hPa 20 nubi sparse 12.5° perc. 12° prob. 31 % 18.6 OSO max 38.8 Libeccio 86 % 1012 hPa 23 nubi sparse 12.1° perc. 11.6° prob. 27 % 13.2 OSO max 30.5 Libeccio 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:18

