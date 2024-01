Previsioni Meteo Vibo Valentia: Oggi, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo di Giovedì 11 Gennaio a Vibo Valentia mostrano un quadro climatico caratterizzato da una costante presenza di precipitazioni e cielo coperto per gran parte della giornata.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, sono previste piogge moderate seguite da piogge leggere, con temperature comprese tra i 5.9°C e i 6.7°C. La velocità del vento sarà tra gli 11.1km/h e i 17.4km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 26.6km/h. Le precipitazioni raggiungeranno un picco di 1.21mm prima di diminuire gradualmente nelle prime ore della mattina.

Nel corso della mattinata, si prevede un cielo coperto con episodi di pioggia leggera. Le temperature saliranno gradualmente da 7.2°C a 9.6°C. La velocità del vento rimarrà costante tra i 16.1km/h e i 16.7km/h proveniente da Est, con possibili raffiche fino a 25.8km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno instabili, con piogge leggere e temperature che si manterranno intorno ai 9°C. La velocità del vento diminuirà leggermente, mantenendosi tra i 9km/h e i 13.8km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 19.4km/h.

In serata, il cielo rimarrà coperto con temperature stabili intorno agli 8°C. La previsione indica la possibilità di piogge leggere con una velocità del vento che si attesterà tra i 7.3km/h e i 10.8km/h, proveniente da Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giovedì 11 Gennaio a Vibo Valentia indicano un’alta probabilità di precipitazioni durante l’intera giornata, con temperature che oscilleranno tra i 5.9°C e i 9.6°C e venti provenienti da Est, con raffiche fino a 26.6km/h. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in caso di spostamenti e di adottare misure di precauzione considerando la presenza di piogge persistenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 6.3° perc. 3.1° 0.67 mm 17.1 E max 23.3 Levante 91 % 1021 hPa 8 cielo coperto 7.6° perc. 4.9° prob. 57 % 16.1 E max 23.6 Levante 87 % 1020 hPa 11 pioggia leggera 9.4° perc. 7.4° 0.12 mm 13.8 E max 19.4 Levante 79 % 1018 hPa 14 pioggia leggera 8.8° perc. 7.4° 0.19 mm 9.1 E max 11.3 Levante 84 % 1016 hPa 17 pioggia leggera 7.9° perc. 6.1° 0.46 mm 9.9 E max 11 Levante 89 % 1017 hPa 20 cielo coperto 8° perc. 6.4° prob. 59 % 8.9 E max 10.5 Levante 85 % 1016 hPa 23 cielo coperto 8° perc. 6.8° prob. 52 % 7.3 ESE max 8.5 Scirocco 82 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:10