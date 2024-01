Previsioni Meteo Vibo Valentia: Domani, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Vibo Valentia per Venerdì 12 Gennaio indicano una giornata con variazioni climatiche significative. Durante la notte, si prevede un cielo coperto con piogge leggere e temperature tra i 7.8°C e i 7.9°C. La copertura nuvolosa sarà al 100% con precipitazioni leggere e una leggera brezza proveniente dall’Est.

Al mattino, la pioggia leggera continuerà con temperature che oscilleranno tra i 7.8°C e gli 8.1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e il vento proveniente dall’Est sarà moderato, con velocità tra i 5.4km/h e i 7.7km/h.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora coperto, ma la probabilità di pioggia diminuirà gradualmente, lasciando spazio alle nubi sparse. Le temperature si manterranno intorno agli 8.5°C, con una leggera diminuzione verso la sera. La direzione del vento cambierà verso ovest, mantenendo una velocità costante intorno ai 7.4km/h – 8.5km/h.

In serata, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo con una ridotta probabilità di pioggia. Le temperature si manterranno stabili tra i 7.6°C e gli 8°C. Il vento proveniente dal Nord Ovest soffierà leggermente più forte, con raffiche fino a 10.7km/h.

In conclusione, Venerdì 12 Gennaio a Vibo Valentia sarà caratterizzato da piogge leggere durante la notte e la mattina, seguite da una graduale diminuzione della probabilità di pioggia nel pomeriggio e nella serata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili per l’intera giornata, con una leggera diminuzione nelle ore serali. Presta attenzione a queste variazioni climatiche e preparati adeguatamente per affrontare la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 7.9° perc. 6.8° 0.12 mm 7.2 ESE max 8.4 Scirocco 83 % 1016 hPa 3 pioggia leggera 7.8° perc. 6.4° 0.14 mm 8.2 E max 10.3 Levante 84 % 1015 hPa 6 cielo coperto 7.9° perc. 6.6° prob. 76 % 7.7 E max 9.8 Levante 83 % 1015 hPa 9 pioggia leggera 8.1° perc. 7.4° 0.13 mm 5.4 E max 7 Levante 83 % 1017 hPa 12 cielo coperto 8.1° perc. 8.1° prob. 40 % 2.7 SSE max 3.4 Scirocco 82 % 1016 hPa 15 nubi sparse 8.5° perc. 7.9° prob. 18 % 5.4 O max 7.4 Ponente 82 % 1016 hPa 18 nubi sparse 8° perc. 6.6° prob. 14 % 8.3 ONO max 12.2 Maestrale 76 % 1018 hPa 21 nubi sparse 7.6° perc. 6.6° Assenti 6.5 NO max 10.7 Maestrale 73 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 17:10