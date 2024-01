Previsioni Meteo Vibo Valentia: Domani, Sabato 20 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Vibo Valentia di Sabato 20 Gennaio sono caratterizzate da cielo coperto e piogge moderate. A partire dalla notte, si prevede un’ampia copertura nuvolosa con temperature intorno ai 12°C e una leggera brezza proveniente dal Sud Est, che potrebbe riscontrare una lieve probabilità di precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con la percentuale di nuvole che potrebbe toccare il 100%. Le temperature si manterranno costanti, con poche variazioni, e il vento proveniente da Est potrebbe produrre una leggera pioggerella.

Nel corso del pomeriggio, le condizioni meteo si complicheranno, con piogge moderate che andranno ad intensificarsi nel corso delle ore. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e le temperature caleranno fino a raggiungere i 10°C. Si prevede un aumento della velocità del vento e un’allerta per forti raffiche da Nord – Nord Ovest, che potrebbero portare un quantitativo di precipitazioni significativo.

In serata, la situazione non migliorerà, anzi, la pioggerella si intensificherà ulteriormente portando a possibili piogge moderate. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, con temperature in netto calo intorno ai 9°C. Il vento da Ovest – Nord Ovest soffierà con una certa intensità.

In sintesi, le previsioni del tempo indicano una giornata all’insegna della pioggia, con copertura nuvolosa e temperature in lieve calo. Si raccomanda di prestare attenzione a possibili fenomeni di ristagno idrico in alcuni punti del territorio a causa della quantità di precipitazioni attese.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 11.9° perc. 11.2° Assenti 5.3 SE max 7.5 Scirocco 79 % 1013 hPa 3 cielo coperto 11.8° perc. 11° Assenti 4.6 SE max 6.7 Scirocco 76 % 1011 hPa 6 cielo coperto 12° perc. 11.2° prob. 3 % 3.2 E max 4.9 Levante 75 % 1012 hPa 9 cielo coperto 13.2° perc. 12.6° prob. 17 % 6.1 NE max 10.6 Grecale 74 % 1012 hPa 12 pioggia leggera 12.6° perc. 12° 0.54 mm 10.5 NNO max 15.8 Maestrale 81 % 1011 hPa 15 pioggia moderata 10.5° perc. 10° 3.63 mm 6.6 OSO max 10.7 Libeccio 95 % 1012 hPa 18 pioggia leggera 10° perc. 9.4° 0.38 mm 5.5 SSO max 11.9 Libeccio 91 % 1014 hPa 21 pioggia leggera 9.4° perc. 8.9° 0.31 mm 5.8 ONO max 17.7 Maestrale 89 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:19

