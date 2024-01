Previsioni Meteo Vibo Valentia: Domani, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Vibo Valentia promettono una giornata con variazioni delle condizioni atmosferiche. La copertura nuvolosa inizierà alta di notte, intorno al 99%, diminuendo gradualmente nel corso della mattina fino a sfumare in cielo sereno intorno alle ore 7:00. Le temperature si manterranno attorno ai 6-7°C durante la notte, per poi salire gradualmente fino a toccare i 10-11°C nelle ore centrali della giornata. Il vento sarà principalmente moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 8-9 km/h. Le possibilità di precipitazioni rimarranno basse per quasi tutta la giornata, attestandosi sotto il 10%.

Durante il pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con una lieve copertura di nuvole (~10-15%) che non dovrebbe portare ad ulteriori precipitazioni. Le temperature si manterranno intorno ai 10°C con venti moderati provenienti prevalentemente da Ovest e Sud.

In serata, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, con una percentuale attorno al 25-30%, mantenendo comunque temperature gradevoli intorno ai 8°C. Il vento potrebbe intensificarsi leggermente nel corso della notte, con raffiche attorno agli 8-9 km/h.

In conclusione, Martedì 9 Gennaio appare come una giornata caratterizzata da variabilità del cielo, con la possibilità di qualche nuvola in più durante le ore serali, ma senza problemi rilevanti dal punto di vista delle precipitazioni. Le temperature si manterranno in linea con la stagione, permettendo di affrontare la giornata con tranquillità.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto 6.7° perc. 6.7° prob. 68 % 2.8 SSE max 3.5 Scirocco 84 % 1008 hPa 3 nubi sparse 6.2° perc. 6.2° prob. 11 % 1.7 NE max 4.2 Grecale 82 % 1010 hPa 6 nubi sparse 6° perc. 6° prob. 7 % 3.3 ENE max 5.8 Grecale 82 % 1012 hPa 9 cielo sereno 8.9° perc. 8.9° Assenti 4.8 SO max 5.3 Libeccio 74 % 1015 hPa 12 cielo sereno 10.3° perc. 9.1° Assenti 6.5 ONO max 8.1 Maestrale 66 % 1016 hPa 15 poche nuvole 9.7° perc. 9.7° prob. 5 % 4.4 O max 6.6 Ponente 71 % 1018 hPa 18 poche nuvole 7.9° perc. 7.2° prob. 10 % 5.7 S max 7.1 Ostro 81 % 1020 hPa 21 nubi sparse 7.9° perc. 7° prob. 21 % 6.1 S max 8.1 Ostro 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:06