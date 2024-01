Previsioni Meteo Vibo Valentia: Domani, Martedì 23 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 23 Gennaio a Vibo Valentia mostrano un cambiamento nelle condizioni meteorologiche nel corso della giornata. La notte sarà caratterizzata da cielo sereno con copertura nuvolosa compresa tra il 4% e il 41%. Le temperature oscilleranno tra i 5.4°C e i 6.8°C, con un lieve aumento della velocità del vento dalle prime ore della notte. La direzione del vento sarà prevalente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 22km/h nelle prime ore del mattino.

Al sorgere del sole, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% durante la mattina, portando a cielo coperto con temperatura massima di 8.5°C. La velocità del vento raggiungerà i 18.8km/h e la direzione sarà Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto quasi interamente, ma con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa al 91%. Le temperature massime si manterranno intorno agli 8.9°C, con una diminuzione della velocità del vento intorno ai 5.6km/h proveniente da Nord – Nord Ovest. Le probabilità di precipitazioni saranno maggiori durante il pomeriggio, con valori che raggiungono il 24%.

Durante la sera, la copertura nuvolosa diminuirà fino al 13%, portando a prevalentemente poche nuvole nel cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 6.0°C con una diminuzione della velocità del vento proveniente dall’Est – Nord Est.

In generale, la giornata sarà caratterizzata da un aumento della copertura nuvolosa nelle ore centrali della giornata, con possibili precipitazioni nel pomeriggio. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni meteo aggiornate per programmare al meglio le attività in esterno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.4° perc. 3.9° Assenti 7.2 O max 12.6 Ponente 73 % 1031 hPa 3 poche nuvole 5.5° perc. 3.1° Assenti 10.6 O max 17.6 Ponente 75 % 1030 hPa 6 nubi sparse 7.2° perc. 4.5° Assenti 14.9 ONO max 22.5 Maestrale 72 % 1028 hPa 9 cielo coperto 8.4° perc. 6.6° Assenti 10.9 ONO max 17.4 Maestrale 70 % 1028 hPa 12 cielo coperto 8.9° perc. 7.2° prob. 8 % 10.8 NNO max 17.3 Maestrale 70 % 1026 hPa 15 cielo coperto 8.6° perc. 7.6° prob. 16 % 6.9 NNO max 12.8 Maestrale 73 % 1026 hPa 18 nubi sparse 7° perc. 6.4° prob. 22 % 5 NNE max 7.8 Grecale 77 % 1028 hPa 21 poche nuvole 6.2° perc. 6.2° prob. 1 % 4.1 ESE max 6.3 Scirocco 78 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:22

