Previsioni Meteo Vibo Valentia: Domani, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni meteo per Martedì 16 Gennaio a Vibo Valentia mostrano un’andamento caratterizzato da precipitazioni persistente e venti moderati provenienti dall’Ovest. Durante la notte, ci si aspetta pioggia leggera con copertura nuvolosa intorno al 80% e temperature che si aggireranno intorno agli 11°C. La velocità del vento potrebbe raggiungere i 36.5km/h con raffiche fino a 46km/h. Le precipitazioni dovrebbero persistere anche nelle prime ore del mattino con una diminuzione della copertura nuvolosa, ma un aumento della quantità di precipitazioni attese. La temperatura oscillerà intorno agli 11-12°C con un aumento della percezione di freddo a causa del vento.

Nel corso della mattinata, le condizioni meteo dovrebbero mantenersi stabili con piogge leggere e nuvolosità intorno al 80-90%. Le temperature percepite potranno variare tra gli 11-12.5°C, mentre la velocità del vento diminuirà leggermente attestandosi intorno ai 20-30km/h con raffiche fino a 32.6km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere un picco intorno alle 07:00 del mattino con una quantità di 0.68mm.

Nel pomeriggio le condizioni meteo dovrebbero migliorare con una diminuzione della copertura nuvolosa e un’attesa formazione di poche nuvole. La pioggia tenderà a diminuire, ma non si escludono precipitazioni leggere intorno alle 15:00. Le temperature si manterranno intorno ai 11-13°C con una percezione di fresco dovuta alla presenza del vento proveniente dall’Ovest con una velocità media di 14.7km/h e raffiche fino a 27.7km/h.

Nella sera, le nubi dovrebbero diradarsi ulteriormente, con copertura nuvolosa attesa intorno al 10-20%. Tuttavia, si prevede che le precipitazioni possano continuare, seppur con minore intensità rispetto alle ore precedenti. Le temperature notturne dovrebbero variare tra i 10-11°C con una percezione di freddo amplificata dai venti che si manterranno intorno ai 23-29km/h.

In sintesi, le previsioni del tempo di Martedì 16 Gennaio a Vibo Valentia indicano una giornata caratterizzata da pioggia leggera e temperature miti, con venti moderati e variabili. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante cambiamento e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 11.5° perc. 11° 0.23 mm 30.5 O max 46 Ponente 86 % 1007 hPa 3 pioggia leggera 11.3° perc. 10.8° 0.28 mm 25.7 ONO max 38.8 Maestrale 86 % 1008 hPa 6 pioggia leggera 11.3° perc. 10.8° 0.33 mm 21 O max 34.5 Ponente 87 % 1008 hPa 9 pioggia leggera 12° perc. 11.5° 0.48 mm 14.1 O max 23.9 Ponente 86 % 1011 hPa 12 nubi sparse 13.2° perc. 12.5° prob. 63 % 17 O max 26.7 Ponente 77 % 1010 hPa 15 pioggia leggera 12.3° perc. 11.8° 0.11 mm 16.4 O max 27.7 Ponente 82 % 1012 hPa 18 poche nuvole 11° perc. 10.4° prob. 31 % 14.3 O max 26.9 Ponente 88 % 1013 hPa 21 pioggia leggera 10.8° perc. 10.2° 0.2 mm 15.2 O max 27.6 Ponente 88 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:14