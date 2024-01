Previsioni Meteo Vibo Valentia: Domani, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 7 Gennaio a Vibo Valentia indicano condizioni meteorologiche instabili durante l’intera giornata. La notte sarà caratterizzata da piogge continue con un’elevata copertura nuvolosa e temperature comprese tra i 9.4°C e i 10.4°C. I venti provenienti da Ovest – Sud Ovest soffieranno ad una velocità variabile tra i 31.5km/h e i 61.1km/h, con raffiche fino a 72.9km/h. L’umidità sarà elevata, attestandosi intorno al 84-97%. Le precipitazioni potrebbero superare i 7mm tra le 03:00 e le 04:00, rendendo necessario prestare particolare attenzione alle condizioni stradali e di viabilità.

Nel corso della mattina, la pioggia continuerà a cadere, accompagnata da una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 9.4°C – 9.7°C, con una leggera diminuzione della velocità dei venti, che varieranno tra i 46.8km/h e i 51.2km/h. L’umidità si attesterà intorno al 73%-77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1000-1001hPa. Durante le prime ore del mattino, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e pianificare le attività all’aperto in base alle previsioni.

Nel corso del pomeriggio, la pioggia si attenuerà leggermente, ma la copertura nuvolosa rimarrà alta al 100%. Le temperature oscilleranno tra i 9.7°C e i 10°C, con una diminuzione della velocità del vento che si manterrà intorno ai 45-46km/h. Le precipitazioni saranno comunque presenti, con un picco intorno alle 15:00, quando si potrebbero registrare oltre 0.4mm di pioggia. L’umidità resterà elevata, intorno al 61%-64%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1002-1003hPa.

Nella sera, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative. La pioggia leggera continuerà a cadere in modo costante, con una copertura nuvolosa al 95%-99%. Le temperature si abbasseranno leggermente, oscillando tra i 7.8°C e i 9.3°C, con venti provenienti da Ovest – Sud Ovest che potrebbero raggiungere i 55.3km/h. Le precipitazioni si manterranno su valori considerevoli, con punte intorno a 0.8-1mm. L’umidità sarà alta, attestandosi tra il 68% e il 77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1004-1005hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 7 Gennaio a Vibo Valentia indicano un’intera giornata caratterizzata da piogge continue e venti sostenuti provenienti da Ovest. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo e di adottare le precauzioni necessarie in caso di spostamenti e attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera 10.4° perc. 9.7° 0.42 mm 31.5 OSO max 46.5 Libeccio 84 % 995 hPa 3 forte pioggia 9.6° perc. 4.8° 6.89 mm 52.2 O max 72.9 Ponente 97 % 994 hPa 6 pioggia leggera 9.4° perc. 4.6° 0.19 mm 51.2 O max 69.3 Ponente 77 % 999 hPa 9 cielo coperto 9.7° perc. 5.2° prob. 38 % 47.2 O max 60.8 Ponente 67 % 1002 hPa 12 pioggia leggera 10° perc. 8.7° 0.12 mm 46.5 O max 60.6 Ponente 62 % 1002 hPa 15 pioggia leggera 9.3° perc. 4.8° 0.43 mm 44.1 O max 59.1 Ponente 64 % 1002 hPa 18 pioggia leggera 9° perc. 4.6° 0.47 mm 40 O max 54.3 Ponente 67 % 1004 hPa 21 pioggia leggera 8.2° perc. 3.5° 0.94 mm 42.4 OSO max 53.8 Libeccio 73 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:04