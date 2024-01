Previsioni Meteo Trapani per giovedì 4 gennaio

StrettoWeb

Giovedì 4 gennaio vedremo il Meteo a Trapani: la notte sarà caratterizzata da poche nuvole sparse, con una copertura nuvolosa del 31%. La temperatura sarà di 14.1°C, con una percezione leggermente più bassa di 14.0°C. Il vento soffierà a 15.2 km/h da Sud – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 17.3 km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità sarà al 92%, con pressione atmosferica a 1016hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà per lo più coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa che varierà dal 32% al 68%. Le temperature oscilleranno tra 15.2°C e 16.3°C, con una temperatura percepita simile a quella effettiva. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità compresa tra i 11.2 km/h e i 12.5 km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità si attesterà tra l’86% e il 93%. La pressione atmosferica registrerà un valore compreso tra 1016hPa e 1018hPa.

Durante il pomeriggio, il cielo sarà per lo più sereno, con una copertura nuvolosa che diminuirà fino al 5%. Le temperature si manterranno tra i 14.7°C e i 16.3°C, con una temperatura percepita molto simile a quella effettiva. Il vento soffierà da Sud Ovest a una velocità compresa tra 10.7 km/h e 16.5 km/h. Le precipitazioni saranno sempre assenti, mentre l’umidità si manterrà tra l’86% e il 93%. La pressione atmosferica si manterrà costante a 1016hPa.

Infine, la sera sarà caratterizzata da poche nuvole, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 5% e il 16%. Le temperature si manterranno tra i 14.1°C e i 14.7°C, con una temperatura percepita lievemente inferiore a quella effettiva. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a una velocità compresa tra 11.8 km/h e 17.3 km/h, senza precipitazioni e con un’umidità costante al 93%. La pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

In base a queste previsioni del tempo, giovedì 4 gennaio a Trapani vedremo temperature gradevoli e condizioni generalmente stabili, con un cielo prevalentemente sereno durante la giornata, e solo lievi variazioni nella copertura nuvolosa. Non ci saranno precipitazioni, e il vento sarà moderato. Sia i trapanesi che chiunque abbia in programma di visitare la zona può aspettarsi un’ottima giornata dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo ora per ora di giovedì 4 gennaio a Trapani

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 14.9° perc. 14.7° Assenti 16 SO max 24.1 Libeccio 86 % 1017 hPa 1 cielo sereno 15.1° perc. 14.9° Assenti 18.1 SO max 26.4 Libeccio 84 % 1017 hPa 2 cielo sereno 15.1° perc. 14.8° Assenti 17 SO max 23.7 Libeccio 82 % 1017 hPa 3 poche nuvole 15° perc. 14.8° Assenti 16.6 SO max 23.7 Libeccio 84 % 1017 hPa 4 poche nuvole 15.1° perc. 14.9° Assenti 13.5 OSO max 20.1 Etesia 87 % 1017 hPa 5 nubi sparse 15.1° perc. 15° Assenti 13 OSO max 19.8 Etesia 90 % 1017 hPa 6 nubi sparse 15.2° perc. 15.2° Assenti 12.3 OSO max 19 Etesia 92 % 1017 hPa 7 nubi sparse 15.2° perc. 15.3° Assenti 11.2 OSO max 17.5 Etesia 93 % 1017 hPa 8 nubi sparse 15.8° perc. 15.8° Assenti 11.9 OSO max 18.5 Etesia 91 % 1018 hPa 9 nubi sparse 16° perc. 15.9° Assenti 11.6 OSO max 17.3 Etesia 89 % 1018 hPa 10 nubi sparse 16.1° perc. 16.1° Assenti 11.4 OSO max 17.3 Etesia 89 % 1018 hPa 11 nubi sparse 16.3° perc. 16.3° Assenti 11.9 OSO max 17.4 Etesia 87 % 1017 hPa 12 nubi sparse 16.3° perc. 16.3° Assenti 12.1 OSO max 17.3 Etesia 86 % 1017 hPa 13 cielo sereno 16.3° perc. 16.2° Assenti 12.5 OSO max 16.5 Etesia 86 % 1016 hPa 14 cielo sereno 16.2° perc. 16.1° Assenti 12.1 SO max 14.9 Libeccio 87 % 1016 hPa 15 cielo sereno 15.9° perc. 15.9° Assenti 11.1 SO max 13.8 Libeccio 88 % 1016 hPa 16 cielo sereno 15.1° perc. 15.1° Assenti 9.2 SO max 10.7 Libeccio 93 % 1016 hPa 17 cielo sereno 14.8° perc. 14.8° Assenti 9 SSO max 10 Gauro 93 % 1016 hPa 18 cielo sereno 14.7° perc. 14.6° Assenti 9.7 S max 10.4 Ostro 93 % 1016 hPa 19 poche nuvole 14.6° perc. 14.5° Assenti 11 S max 11.8 Ostro 93 % 1017 hPa 20 poche nuvole 14.4° perc. 14.4° Assenti 11.7 S max 13.1 Ostro 93 % 1017 hPa 21 poche nuvole 14.3° perc. 14.2° Assenti 12.6 SSE max 14.1 Africo 93 % 1016 hPa 22 poche nuvole 14.2° perc. 14.1° Assenti 14.1 SSE max 16.1 Africo 93 % 1016 hPa 23 nubi sparse 14.1° perc. 14° Assenti 15.2 SSE max 17.3 Africo 92 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 17:17