Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Venerdì 19 Gennaio cielo coperto

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 19 Gennaio a Trapani si presentano caratterizzate da cielo coperto per l’intera giornata. Al mattino, dalle 06:00 alle 09:00, la copertura nuvolosa sarà del 25% aumentando poi al 100% dalle 10:00 per rimanere così per il resto della giornata e della serata. La temperatura oscillerà tra i 15.6°C e i 17.4°C, con una leggera sensazione termica leggermente inferiore.

In mattinata, il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità intorno ai 18.7km/h, che potrà aumentare leggermente fino a raggiungere i 33.4km/h intorno alle ore 10:00. Le raffiche di vento saranno abbastanza sostenute, arrivando a 28.3km/h nelle prime ore della giornata.

Per quanto riguarda le precipitazioni, non sono previste piogge durante tutta la giornata, mentre l’umidità si manterrà intorno all’86% al mattino, abbassandosi leggermente nel pomeriggio. La pressione atmosferica si assesterà intorno ai 1013-1014hPa, risultando stabile per gran parte della giornata.

Si consiglia di prestare attenzione al cambiamento delle condizioni del cielo e del vento, poiché potrebbero influire sulle attività all’aperto. Tuttavia, è da notare che non si prevedono fenomeni meteorologici estremi per Venerdì 19 Gennaio a Trapani.

Tutti i dati meteo di Venerdì 19 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 15.8° perc. 15.7° Assenti 19 SO max 25.7 Libeccio 87 % 1013 hPa 8 nubi sparse 15.9° perc. 15.8° Assenti 16.8 SSO max 24.3 Libeccio 84 % 1013 hPa 11 cielo coperto 17.3° perc. 17° Assenti 18 SO max 29.8 Libeccio 74 % 1013 hPa 14 cielo coperto 17.3° perc. 17° Assenti 19.9 S max 26.3 Ostro 74 % 1012 hPa 17 cielo coperto 15.8° perc. 15.4° Assenti 18.4 SSE max 25.4 Scirocco 76 % 1012 hPa 20 cielo coperto 16.2° perc. 15.6° Assenti 20.4 SSE max 32.1 Scirocco 67 % 1012 hPa 23 cielo coperto 16.4° perc. 15.8° Assenti 10.9 SSO max 12.4 Libeccio 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 17:35

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.