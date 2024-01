Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Con le previsioni del tempo per Sabato 13 Gennaio, possiamo fornire un quadro dettagliato del meteo a Trapani. Durante la notte, sono previsti cieli sereni con temperatura intorno ai 12-13°C, con una leggera brisa proveniente da direzioni nord-nordovest e nord. Gli indicatori di umidità si manterranno stabili intorno al 70%, mentre le pressioni atmosferiche saranno attorno ai 1020-1023hPa.

Al sorgere del sole, le condizioni meteorologiche continueranno a essere favorevoli, con pochissime nuvole presenti in cielo. Le temperature massime potrebbero toccare i 13.5°C, con un lieve calo nella percezione della temperatura. Il vento proveniente da nord si manterrà tra i 22 e i 29km/h.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà sereno, con temperature massime di 13.5°C e un vento moderato da nord-nordovest. Gli indicatori di umidità e pressione atmosferica mostreranno piccole variazioni, assicurando comunque una giornata stabile dal punto di vista meteorologico.

Nella sera, le condizioni meteorologiche non cambieranno significativamente. Si prevedono cieli sereni e una lieve diminuzione delle temperature, con una bassa presenza di nuvole. Il vento si manterrà leggero proveniente da nord-ovest.

In generale, possiamo attendere una giornata piacevole per Sabato 13 Gennaio a Trapani, con cielo sereno, temperature miti e venti moderati. Restate aggiornati per eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo e godetevi questa bella giornata nella città siciliana.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.8° perc. 11.9° prob. 5 % 28.6 NNO max 33.8 Maestrale 70 % 1020 hPa 8 cielo sereno 12.7° perc. 11.7° Assenti 22 N max 27.3 Tramontana 65 % 1022 hPa 11 cielo sereno 13.5° perc. 12.4° Assenti 23.7 NNO max 27.9 Maestrale 59 % 1023 hPa 14 cielo sereno 13.3° perc. 12.2° Assenti 26.5 NNO max 29.8 Maestrale 59 % 1023 hPa 17 cielo sereno 12.1° perc. 11° Assenti 19.5 N max 24.5 Tramontana 64 % 1023 hPa 20 cielo sereno 11.9° perc. 10.8° Assenti 11.5 NNO max 16.1 Maestrale 64 % 1023 hPa 23 cielo sereno 11.5° perc. 10.4° Assenti 7.9 O max 11.1 Ponente 68 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:28