Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Mercoledì 17 Gennaio cielo coperto

Mercoledì 17 Gennaio 2023 prevede una giornata con tempo variabile a Trapani. Durante la mattina, saranno presenti nubi sparse con una percentuale di copertura del cielo che oscilla tra il 32% e il 80%. Le temperature si assesteranno intorno ai 15-17 gradi Celsius, con una percezione leggermente inferiore a causa di una discreta velocità del vento proveniente da Sud – Sud Est. Questo vento potrà raggiungere raffiche fino a 37 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica non presenterà variazioni significative: il cielo sarà coperto al 100%, e le temperature si manterranno stabili attorno ai 17 gradi Celsius, con raffiche di vento fino a 41.9 km/h. La sera sarà caratterizzata da poche nuvole e un lieve calo delle temperature fino a 14.8 gradi Celsius, mentre il vento continuerà a soffiare con una certa intensità da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 46.4 km/h.

La notte, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa non superiore al 5%, e le temperature si manterranno piuttosto stabili attorno ai 15 gradi Celsius. Tuttavia, il vento potrà aumentare leggermente la sua intensità, con raffiche fino a 45.8 km/h.

In sintesi, possiamo aspettarci una giornata con cielo parzialmente nuvoloso durante la prima parte, seguita da un coperto quasi totale nel pomeriggio e in serata. Il vento proveniente da Sud – Sud Est sarà uno dei protagonisti di questa giornata, con raffiche che potranno superare i 45 km/h. Le temperature si manterranno costanti per gran parte della giornata, senza variazioni significative rispetto ai valori di partenza.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 15.5° perc. 15.4° Assenti 20.6 SSE max 28.5 Scirocco 89 % 1015 hPa 8 nubi sparse 15.6° perc. 15.4° Assenti 21.8 SSE max 33.5 Scirocco 84 % 1015 hPa 11 cielo coperto 17.7° perc. 17.4° Assenti 23.1 SSE max 29.2 Scirocco 71 % 1014 hPa 14 cielo coperto 17.7° perc. 17.4° Assenti 27.6 SSE max 41.9 Scirocco 71 % 1013 hPa 17 nubi sparse 15.6° perc. 15.1° Assenti 24.4 SSE max 38.1 Scirocco 74 % 1012 hPa 20 cielo sereno 14.9° perc. 14.5° Assenti 29.7 SSE max 45.4 Scirocco 77 % 1012 hPa 23 cielo sereno 14.9° perc. 14.3° Assenti 30.9 SSE max 45.8 Scirocco 72 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:32