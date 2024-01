Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Trapani vedono un inizio di giornata caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili.

Durante la notte, nella fascia oraria tra le 04:00 e le 07:00, si prevede pioggia leggera/moderata con copertura nuvolosa che varia dal 40% al 75%. Le temperature oscillano tra i 13.9°C e i 13.4°C, con una percezione termica leggermente inferiore. I venti provenienti da Nord – Nord Ovest soffiano a 28.8-33.4km/h con raffiche fino a 38.2km/h, mantenendo un’umidità che si attesta tra l’88% e il 81%.

Nel corso della mattina, tra le 08:00 e le 11:00, proseguiranno le precipitazioni, seppur in forma più lieve, con copertura nuvolosa compresa tra il 79% e il 85%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 13.4°C, con una sensazione termica leggermente più bassa, mentre i venti da Nord – Nord Ovest soffieranno a una velocità tra i 27km/h e i 33.4km/h.

Nel primo pomeriggio, tra le 12:00 e le 15:00, le condizioni meteorologiche sembrano stabilizzarsi leggermente, mantenendo comunque una presenza di piogge leggere con copertura nuvolosa stimata tra il 76% e l’89%. Le temperature si manterranno intorno ai 13.2°C, con una leggera diminuzione della velocità dei venti che soffiano da Nord – Nord Ovest tra i 21.1km/h e i 25.8km/h.

Nel corso della sera, tra le 16:00 e le 23:00, le precipitazioni si attenueranno, dando spazio a una copertura nuvolosa variabile tra il 59% e l’89%, con la possibilità di schiarite verso le ultime ore della giornata. Le temperature si abbasseranno gradualmente fino a raggiungere i 11.9°C, con i venti che tenderanno a calmarsi e a provenire da diverse direzioni.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Trapani indicano una giornata prevalentemente piovosa, con una leggera attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le piogge e i venti che caratterizzeranno la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia moderata 13.7° perc. 13.4° 1.47 mm 30 N max 35.9 Tramontana 86 % 1013 hPa 8 pioggia leggera 13.4° perc. 12.8° 0.6 mm 29.3 NNO max 33.2 Maestrale 77 % 1015 hPa 11 pioggia leggera 13.6° perc. 12.9° 0.35 mm 27 NNO max 29.1 Maestrale 73 % 1017 hPa 14 pioggia leggera 13.1° perc. 12.5° 0.3 mm 22.9 NNO max 25.9 Maestrale 76 % 1018 hPa 17 pioggia leggera 12.6° perc. 11.9° 0.13 mm 18 NNO max 21.8 Maestrale 76 % 1020 hPa 20 cielo coperto 12.7° perc. 11.8° prob. 12 % 12.2 NNO max 15.7 Maestrale 70 % 1021 hPa 23 nubi sparse 11.9° perc. 11° prob. 8 % 6.6 NNE max 7.2 Grecale 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:23