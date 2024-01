Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Martedì 23 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 23 Gennaio a Trapani indicano un inizio di giornata con copertura nuvolosa e temperature in aumento. Durante la mattina predomineranno le nubi sparse con una probabilità crescente di precipitazioni nel corso della giornata. Le condizioni atmosferiche si manterranno instabili nel corso del pomeriggio e della sera, con cielo coperto e una diminuzione della probabilità di precipitazioni.

Durante la mattina, la temperatura oscillerà tra i 7.6°C e i 14°C, con una percezione termica che si manterrà leggermente inferiore. La velocità del vento aumenterà gradualmente, raggiungendo i 32.3km/h nelle ore centrali della mattinata. L’umidità si manterrà intorno all’86-89% con una pressione atmosferica costante a 1031hPa.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si manterrà elevata con un’alta probabilità di precipitazioni. Le temperature si manterranno costanti attorno ai 14.7°C con una percezione termica lievemente inferiore. La velocità del vento raggiungerà i 36.9km/h con una diminuzione dell’umidità al 77%. La pressione atmosferica si attesterà intorno a 1027-1028hPa.

In serata, il quadro meteorologico rimarrà sostanzialmente invariato, con una copertura nuvolosa che si manterrà elevata e temperature che oscilleranno attorno ai 13.1-13.2°C. La velocità del vento tenderà a diminuire, attestandosi intorno ai 18.4-19.7km/h da Nord – Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente raggiungendo l’83% con una pressione atmosferica costante a 1028hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Martedì 23 Gennaio a Trapani indicano un’instabilità delle condizioni meteorologiche con un aumento della copertura nuvolosa e della probabilità di precipitazioni nel corso della giornata. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteorologici e di adottare le dovute precauzioni in caso di spostamenti o attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 6.2° perc. 3.2° Assenti 15.4 O max 21.8 Ponente 89 % 1031 hPa 8 nubi sparse 11.5° perc. 10.8° Assenti 19.1 NO max 25.7 Maestrale 78 % 1029 hPa 11 cielo coperto 14° perc. 13.5° Assenti 29 NO max 31.6 Maestrale 77 % 1028 hPa 14 cielo coperto 14.6° perc. 14.2° Assenti 28.1 NNO max 37 Maestrale 77 % 1027 hPa 17 nubi sparse 13.4° perc. 12.7° Assenti 19.7 N max 27.4 Tramontana 75 % 1027 hPa 20 cielo coperto 13.2° perc. 12.6° Assenti 16.3 N max 23.6 Tramontana 78 % 1028 hPa 23 cielo coperto 13.1° perc. 12.6° Assenti 16 NNE max 19.7 Grecale 83 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:39

