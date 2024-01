Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Lunedì 22 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Con l’avvicinarsi di Lunedì 22 Gennaio a Trapani, è utile conoscere le previsioni del tempo per pianificare al meglio la giornata.

Al mattino, a partire dalle 06:00, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa al 58%. La temperatura si attesterà intorno ai 7.6°C con una percezione di freddo di 4.8°C. Il vento soffierà a una velocità di circa 16.6km/h provenendo dalla direzione Nord Est con raffiche di vento intorno ai 22km/h. Le precipitazioni saranno assenti con un’umidità del 76% e una pressione atmosferica di 1031hPa.

Man mano che avanza la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà al 90% formando un cielo coperto. La temperatura salirà fino a 8.6°C con una percezione di freddo di 6.3°C. La velocità del vento calerà a 14.6km/h mantenendo la stessa direzione, mentre le raffiche di vento raggiungeranno i 19.5km/h. Le precipitazioni resteranno assenti con un’umidità al 71% e una pressione atmosferica di 1032hPa.

Durante il pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si schiarirà progressivamente, portando a cielo sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. La temperatura massima sarà di 12.6°C con una percezione di freddo di 11.4°C. Il vento manterrà una velocità costante intorno ai 16.4km/h proveniente dalla direzione Nord – Nord Ovest con raffiche di vento attorno ai 16.1km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si attesterà al 59% con una pressione atmosferica di 1032hPa.

Nel tardo pomeriggio e sera, il cielo sereno continuerà senza variazioni significative. La temperatura si manterrà stabile intorno ai 10.8°C con una percezione di freddo di 9.6°C. Il vento continuerà a soffiare, mantenendo una velocità tra i 9.2km/h e i 14.3km/h con una direzione prevalente verso Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni resteranno assenti con un’umidità che aumenterà fino al 69% e una pressione atmosferica di 1032hPa.

In conclusione, Lunedì 22 Gennaio a Trapani si prospetta come una giornata con copertura nuvolosa iniziale che cederà il posto a un bel cielo sereno, con temperature massime di 12.6°C durante il pomeriggio e una percezione di freddo inferiore ai 12.0°C. Il vento moderato proveniente prevalentemente da direzione Nord – Nord Ovest sarà costante durante tutta la giornata, e non sono previste precipitazioni. Quindi, per coloro che si trovano a Trapani domani, potrebbe essere una giornata ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 6.8° perc. 3.6° Assenti 17.3 NNE max 22.5 Grecale 81 % 1031 hPa 8 cielo coperto 10.2° perc. 9° Assenti 13.2 NNE max 17.9 Grecale 64 % 1033 hPa 11 nubi sparse 12.6° perc. 11.4° Assenti 16.1 N max 15.7 Tramontana 58 % 1033 hPa 14 cielo sereno 12.4° perc. 11.2° Assenti 15.3 NNO max 15.5 Maestrale 59 % 1032 hPa 17 cielo sereno 10.9° perc. 9.7° Assenti 10.5 NNO max 13.3 Maestrale 63 % 1032 hPa 20 cielo sereno 10.8° perc. 9.6° Assenti 9.2 NNO max 13.8 Maestrale 64 % 1033 hPa 23 cielo sereno 10.6° perc. 9.6° Assenti 10.7 ONO max 13.2 Maestrale 69 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:38

