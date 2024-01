Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 11 Gennaio a Trapani prevedono una giornata caratterizzata da piogge continue e temperature fresche. Scopriamo nel dettaglio cosa aspettarci.

Durante la notte, il cielo sarà coperto da nubi sparse, con una copertura nuvolosa variabile tra il 40% e il 76%. Le temperature si manterranno costanti intorno ai 12°C con una leggera sensazione di fresco, e persisterà la probabilità di precipitazioni, con venti provenienti da direzioni comprese tra Sud e Sud Est, con raffiche che potranno superare i 17km/h.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche non vedranno sostanziali cambiamenti: le nubi sparse mai completamente assenti, copriranno fino all’88% del cielo, le piogge inizieranno a farsi più consistenti e i venti provenienti da Sud e Sud-Est potranno soffiare a oltre 20km/h.

Nel pomeriggio la pioggia diventerà più consistente, con una previsione di precipitazioni che potrebbero superare 1mm, il che comporterà una sensazione di umidità nell’aria intorno all’89%, e una considerevole riduzione della visibilità.

In serata, non ci saranno cambiamenti drastici, la pioggia sarà comunque presente, seppur con intensità leggermente inferiore, e le temperature si manterranno comunque sui valori minimi, mentre l’umidità e la pressione atmosferica non subiranno significativi cambiamenti.

In conclusione, Giovedì 11 Gennaio a Trapani dovremo prepararci a una giornata prevalentemente piovosa, con temperatura costante intorno ai 12°C e sensibile percezione di umidità nell’aria. Venti dai quadranti a sud dell’intensità attesa di fino a 25km/h potrebbero ulteriormente inficiare le condizioni meteo.

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12° perc. 11.5° prob. 34 % 15.1 ESE max 18.7 Scirocco 85 % 1016 hPa 8 cielo coperto 12.8° perc. 12.1° prob. 1 % 14.7 SSE max 22.9 Scirocco 75 % 1017 hPa 11 pioggia leggera 12° perc. 11.5° 0.71 mm 19 S max 26.7 Ostro 86 % 1016 hPa 14 pioggia leggera 12° perc. 11.5° 0.31 mm 17.7 SSE max 22.6 Scirocco 88 % 1015 hPa 17 pioggia leggera 12.4° perc. 11.9° 0.53 mm 10.5 SSO max 14.5 Libeccio 85 % 1015 hPa 20 pioggia leggera 12.2° perc. 11.7° 0.79 mm 4.7 SO max 7.4 Libeccio 88 % 1015 hPa 23 pioggia leggera 11.7° perc. 11.1° 0.24 mm 4.8 SSO max 6.9 Libeccio 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:25