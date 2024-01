Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Domenica 21 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 21 Gennaio a Trapani si preannunciano molto interessanti. Osservando i dati meteorologici forniti dalle ore 04:00 fino alle 23:00, è possibile delineare il quadro atmosferico che caratterizzerà la giornata.

Durante la notte, dalle 04:00 alle 05:00, ci sarà una copertura nuvolosa del 75% con temperature che si aggireranno intorno ai 10°C, e una velocità del vento intorno ai 24km/h proveniente da direzione Nord, con raffiche che raggiungeranno i 27.5km/h. L’umidità sarà alta, attestandosi intorno all’81%.

Man mano che avanzeremo nella mattina, il cielo si libererà da parte delle nuvole, fino a raggiungere una copertura nuvolosa del 22% alle 08:00, confermando ancora la direzione del vento da Nord -Nord Est con velocità che arriveranno a toccare i 27.5km/h. Le temperature aumenteranno gradualmente, stabilendosi intorno agli 11.5°C alle 09:00.

Nel corso del pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il meteo sarà caratterizzato da cielo sereno con una copertura nuvolosa ridottissima (6-7%) e temperature che oscilleranno tra gli 11.5°C e i 10.7°C. La direzione del vento rimarrà costante, proveniente da Nord – Nord Est, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1029-1030hPa.

Al tramonto, durante la sera, i venti rallenteranno leggermente la propria corsa, mantenendo comunque una velocità di 18-23km/h. Le temperature si manterranno sui 10.1°C con una copertura nuvolosa al 6%.

In generale, la giornata di Domenica 21 Gennaio a Trapani si preannuncia come una giornata dal clima mite e asciutto, caratterizzata da un cielo per lo più sereno e una leggera presenza di nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11.5°C, mentre i venti risulteranno moderati, provenienti da Nord – Nord Est. L’umidità atmosferica sarà costantemente intorno al 60%. Quindi, se sei in procinto di organizzare attività all’aperto, queste condizioni meteorologiche offrono un’ottima opportunità per godersi la giornata.

Tutti i dati meteo di Domenica 21 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.2° perc. 9.2° Assenti 23.3 N max 27.1 Tramontana 76 % 1023 hPa 8 poche nuvole 10.8° perc. 9.5° Assenti 25.3 NNE max 27.5 Grecale 63 % 1026 hPa 11 cielo sereno 11.8° perc. 10.4° Assenti 27.7 NNE max 30.7 Grecale 56 % 1028 hPa 14 cielo sereno 11.7° perc. 10.4° Assenti 29.2 NNE max 33.2 Grecale 55 % 1028 hPa 17 cielo sereno 10.7° perc. 9.4° Assenti 25.1 NNE max 31 Grecale 57 % 1029 hPa 20 cielo sereno 10.4° perc. 9° Assenti 20.1 NNE max 25.5 Grecale 59 % 1031 hPa 23 cielo sereno 10.1° perc. 8.7° Assenti 18.3 NNE max 22.7 Grecale 60 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:37

