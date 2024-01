Previsioni Meteo Trapani: Oggi, Domenica 14 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 14 Gennaio a Trapani mostrano un’andamento variabile delle condizioni atmosferiche lungo l’arco della giornata.

Durante la notte, a partire dalle 04:00, ci si attende la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 40%. La temperatura si aggira intorno ai 6.9°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore, attestata sui 5.3°C. Il vento soffia da Ovest – Sud Ovest con una velocità di 8.4km/h, con raffiche che possono arrivare fino a 15.7km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità è alta, al livello del 93%, e la pressione atmosferica si mantiene a 1021hPa.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, passando a nubi sparse con una percentuale del 48% all’alba. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 9°C con una percezione di 7.6°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest – Sud Ovest, con una velocità che si attesterà intorno ai 9.2km/h. L’umidità diminuirà lievemente, raggiungendo il 82%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante a 1021hPa.

Durante il pomeriggio, la situazione meteorologica subirà variazioni significative. La copertura nuvolosa si presenterà come cielo coperto con una percentuale del 100% intorno alle 9:00. La temperatura salirà ulteriormente ai 13°C, con una percezione di 12.3°C. Il vento aumenterà la sua intensità, arrivando a soffiare a 16.2km/h da Sud Ovest. La pressione atmosferica subirà una leggera diminuzione, scendendo a 1020hPa.

In serata, la copertura nuvolosa si manterrà elevata, toccando il 100% a partire dalle 19:00. La temperatura si manterrà stabile sui 12.3°C, con una leggera diminuzione della percezione del freddo, che si attesterà intorno agli 11.6°C. Il vento, proveniente da Sud – Sud Ovest, soffierà a 17.7km/h, con rafiche che potranno arrivare fino a 22.2km/h. L’umidità sarà mantenuta al 75%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1016hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo indicano una giornata dall’andamento mutevole, con un aumento della copertura nuvolosa e una possibile precipitazione leggera durante la mattina. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno aumentare in serata. L’umidità rimarrà elevata per gran parte della giornata, e la pressione atmosferica subirà variazioni lievi ma significative.

In attesa di aggiornamenti da fonti ufficiali, si consiglia di prestare attenzione alle ultime previsioni prima di programmare attività all’aperto o spostamenti.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 7.9° perc. 6° Assenti 10.5 OSO max 16.7 Libeccio 88 % 1021 hPa 8 cielo coperto 11.6° perc. 10.7° Assenti 15.2 SO max 19.9 Libeccio 74 % 1021 hPa 11 pioggia leggera 13.8° perc. 13.1° 0.13 mm 21.1 OSO max 24.3 Libeccio 73 % 1020 hPa 14 nubi sparse 13.8° perc. 13.1° prob. 21 % 23.2 SO max 24.9 Libeccio 72 % 1018 hPa 17 cielo coperto 12.3° perc. 11.6° prob. 4 % 17.9 SSO max 21.4 Libeccio 75 % 1016 hPa 20 nubi sparse 12.3° perc. 11.5° Assenti 20.2 SSO max 25.7 Libeccio 76 % 1015 hPa 23 nubi sparse 12.9° perc. 12.2° Assenti 22.8 S max 33.8 Ostro 77 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 17:29