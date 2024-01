Previsioni Meteo Trapani: Domani, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo a Trapani per mercoledì 10 Gennaio sono caratterizzate da un cambiamento significativo durante la giornata. La notte si presenterà con una copertura nuvolosa del 54% e una temperatura di 11.7°C, che farà avvertire una sensazione termica di 10.8°C. Il vento soffierà a una velocità di 5.8km/h provenendo dalla direzione Nord – Nord Est, senza presenza di raffiche, e l’umidità si attesterà al 70%.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà raggiungendo il 72%, con la temperatura che si manterrà intorno ai 10.7°C e una leggera crescita dell’umidità al 76%. Il cielo coperto sarà al 100% dalle 7:00 alle 10:00 del mattino, con una prevista probabilità di pioggia al 4% alle 8:00.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica diventerà più variabile con l’arrivo della pioggia leggera, che dovrebbe iniziare fin dalle 12:00 causando un aumento significativo della copertura nuvolosa. La temperatura massima sarà di 13°C alle 12:00, ma sarà accompagnata da una sensazione termica di 12.1°C. La velocità del vento aumenterà notevolmente raggiungendo i 25.7km/h alle 12:00, con raffiche fino a 0.12mm e un’umidità prevista del 67%.

La sera, la situazione meteorologica si aggraverà con piogge sempre più intense. La pioggia moderata causerà una copertura nuvolosa al 100% e porterà una notevole precipitazione di 1.77mm alle 20:00, con un’umidità dell’86% e una pressione atmosferica di 1019hPa. La temperatura si manterrà intorno ai 10.6°C durante tutta la sera, con una percezione di freddo leggermente superiore. Il vento soffierà con una velocità di 39km/h provenendo dal Sud – Sud Est, garantendo una considerevole intensità al 22:00.

In sintesi, mercoledì 10 Gennaio a Trapani, ci aspettiamo una prevalenza di piogge durante la giornata, con l’arrivo della pioggia leggera dal mattino fino alla pioggia moderata in serata, un accrescimento notevole della copertura nuvolosa e delle precipitazioni, e un aumento della velocità del vento. Si consiglia di prestare attenzione a queste previsioni nel caso in cui si planifichi un’attività all’aperto o ci si debba spostare.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Trapani

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.7° perc. 10.8° Assenti 5.8 NNE max 6.1 Grecale 70 % 1022 hPa 3 nubi sparse 11.2° perc. 10.3° Assenti 6.3 ESE max 5.3 Scirocco 73 % 1022 hPa 6 nubi sparse 10.7° perc. 9.8° Assenti 9.8 SE max 9.9 Scirocco 76 % 1022 hPa 9 cielo coperto 12.1° perc. 11.4° prob. 8 % 11.3 SSE max 13.9 Scirocco 76 % 1023 hPa 12 pioggia leggera 13° perc. 12.1° 0.12 mm 20.3 S max 25.7 Ostro 67 % 1021 hPa 15 cielo coperto 12.8° perc. 11.9° prob. 57 % 19.7 SSE max 26 Scirocco 66 % 1020 hPa 18 pioggia leggera 10.7° perc. 9.9° 0.47 mm 24.5 SE max 36.6 Scirocco 82 % 1020 hPa 21 pioggia moderata 11.7° perc. 11° 1.28 mm 23.4 S max 37.3 Ostro 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:23