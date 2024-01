Previsioni Meteo Trapani: Domani, Martedì 23 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Trapani per martedì 23 Gennaio prevedono condizioni variabili. Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 40-70%. Le temperature si manterranno intorno ai 10-12°C. Il vento soffierà da ovest a nord-ovest con una velocità variabile tra i 10 e i 20 km/h, senza precipitazioni in vista.

Durante la mattina, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una probabilità di precipitazioni bassa. Le temperature si alzeranno gradualmente, mantenendosi tra i 11 e i 14°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 20-25 km/h sempre provenendo da ovest a nord-ovest.

Nel pomeriggio, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la possibilità di qualche pioggia leggera. Le temperature si manterranno intorno ai 14-15°C con venti provenienti sempre da nord-ovest a nord con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

In serata, le nuvole saranno ancora presenti con una copertura nuvolosa tra il 40 e il 60%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13-14°C, e il vento si attenuerà leggermente, mantenendosi comunque su valori intorno ai 20-25 km/h sempre da nord.

In conclusione, per martedì 23 Gennaio a Trapani si prevede un’alternanza di nuvole e schiarite con la possibilità di alcune precipitazioni nel pomeriggio. Le temperature resteranno miti e il vento potrà avere un impatto significativo sulle condizioni meteo. Sia i venti che le precipitazioni potrebbero influenzare le attività all’aperto, pertanto è consigliabile tenere d’occhio le previsioni e pianificare di conseguenza.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 10.4° perc. 9.3° Assenti 10.1 ONO max 12 Maestrale 69 % 1031 hPa 3 nubi sparse 10.9° perc. 9.8° Assenti 6.7 O max 13.3 Ponente 67 % 1031 hPa 6 nubi sparse 11.2° perc. 10.4° Assenti 16.5 ONO max 22.8 Maestrale 74 % 1029 hPa 9 nubi sparse 13.8° perc. 13.2° Assenti 24.5 NO max 31 Maestrale 76 % 1029 hPa 12 pioggia leggera 14.7° perc. 14.2° 0.19 mm 29.5 NO max 33.3 Maestrale 77 % 1027 hPa 15 nubi sparse 14.4° perc. 13.8° Assenti 25.6 NNO max 28.7 Maestrale 73 % 1026 hPa 18 nubi sparse 13.5° perc. 13° Assenti 24.1 NNO max 30.7 Maestrale 79 % 1028 hPa 21 nubi sparse 13.2° perc. 12.8° Assenti 17.5 NNE max 21.5 Grecale 84 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.