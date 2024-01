Previsioni Meteo Trapani: Domani, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 11 Gennaio a Trapani indicano un’inizio di giornata con cielo coperto e piogge moderate nelle prime ore del mattino. La situazione meteorologica si manterrà prevalente con cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge leggere che si protrarranno fino al tardo pomeriggio. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% durante la notte e il mattino, per poi abbassarsi lievemente nel corso della giornata.

Le temperature oscilleranno tra i 11.7°C e i 13.7°C durante il giorno, con una leggera diminuzione nel tardo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà inferiore di alcuni gradi rispetto a quella effettiva, soprattutto durante le prime ore della giornata, a causa della presenza di pioggia e vento.

La velocità del vento varierà tra i 6.3km/h e i 16.5km/h, con raffiche massime di 21km/h nelle prime ore del mattino. La direzione del vento sarà prevalentemente da est/sud-est, con variazioni nel corso della giornata.

Le precipitazioni si manterranno costanti, con valori compresi tra 0.12mm e 1.1mm per ogni intervallo orario. L’umidità sarà alta, in media del 74%, e la pressione atmosferica si manterrà attorno ai 1015-1019hPa, con lievi variazioni nel corso della giornata.

In conclusione, Giovedì 11 Gennaio a Trapani sarà caratterizzato da un meteo prevalentemente nuvoloso e piovoso, con temperature miti e venti moderati provenienti da est/sud-est. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in costante evoluzione e di adottare adeguate misure di sicurezza in caso di spostamenti o attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata 11.7° perc. 11° 1.1 mm 9.7 S max 16.4 Ostro 78 % 1019 hPa 3 cielo coperto 12.2° perc. 11.2° prob. 50 % 6.8 SSE max 8.6 Scirocco 66 % 1018 hPa 6 cielo coperto 12° perc. 11° prob. 42 % 11.4 E max 12.7 Levante 70 % 1017 hPa 9 cielo coperto 13.1° perc. 12.3° Assenti 9.3 SSE max 16.2 Scirocco 69 % 1018 hPa 12 cielo coperto 13.7° perc. 12.9° prob. 13 % 12.8 SO max 14.4 Libeccio 67 % 1016 hPa 15 pioggia leggera 13.3° perc. 12.6° 0.17 mm 9.9 SO max 12.2 Libeccio 74 % 1015 hPa 18 pioggia leggera 12.6° perc. 11.9° 0.21 mm 11.5 O max 14.4 Ponente 77 % 1016 hPa 21 cielo coperto 12.6° perc. 12° prob. 20 % 6.6 O max 8.7 Ponente 78 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 17:23