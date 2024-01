Previsioni Meteo Trapani: Domani, Domenica 14 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 14 Gennaio a Trapani promettono una giornata caratterizzata da copertura nuvolosa costante per gran parte del giorno. Durante la notte, cielo sereno e nubi sparse lasceranno spazio a un inasprimento delle condizioni meteorologiche all’alba, con cielo coperto e un aumento significativo della copertura nuvolosa. Le temperature minime si manterranno attorno ai 11°C, mentre la percezione sarà di poco inferiore, oscillando intorno ai 10°C.

La mattina prosegue con condizioni meteorologiche stabili ma coperte, mantenendo la copertura nuvolosa al 100%. Le temperature aumenteranno leggermente, raggiungendo i 13°C con una percezione tra i 12°C e i 13°C. I venti soffieranno da Ovest – Sud Ovest con una velocità che varia tra i 20 e i 25 km/h, senza la presenza di precipitazioni significative. L’umidità si attesterà intorno al 70% mentre la pressione atmosferica resterà costante a 1020hPa.

Nel pomeriggio, non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteo, con cielo coperto e temperature massime di 13.9°C, percepite identicamente a 13.1°C. I venti si manterranno costanti, mentre la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi intorno al 4%. L’umidità si manterrà vicino al 70% e la pressione atmosferica inizierà a diminuire, raggiungendo i 1017hPa.

Anche in serata le condizioni meteo saranno analoghe, con copertura nuvolosa al 100% e temperature stazionarie tra i 13°C e i 13.6°C, percepite intorno ai 13°C. I venti soffieranno da Sud, Sud – Sud Ovest con intensità tra i 25 e i 30 km/h, senza precipitazioni significative. L’umidità dell’aria si attesterà intorno all’80% mentre la pressione atmosferica continuerà a diminuire, raggiungendo i 1014hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 14 Gennaio a Trapani indicano una giornata caratterizzata da cielo coperto e venti moderati, senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno piuttosto costanti per l’intera giornata, con appena una leggera variazione tra le temperature minime e massime. Soprattutto nel corso della mattina e del pomeriggio, si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e di tenere a portata di mano un ombrello, nonostante la bassa probabilità di pioggia.

Tutti i dati meteo di Domenica 14 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.2° perc. 10.2° Assenti 8.1 OSO max 11.3 Libeccio 72 % 1022 hPa 3 nubi sparse 11.8° perc. 10.8° Assenti 11.1 OSO max 15.5 Libeccio 70 % 1021 hPa 6 cielo coperto 12.5° perc. 11.6° Assenti 13.9 O max 21.2 Ponente 70 % 1020 hPa 9 cielo coperto 13.7° perc. 12.8° prob. 4 % 19.7 OSO max 24.2 Libeccio 66 % 1020 hPa 12 cielo coperto 13.5° perc. 12.8° Assenti 20.3 OSO max 23.6 Libeccio 75 % 1018 hPa 15 nubi sparse 13.5° perc. 12.8° Assenti 18.9 SO max 21.5 Libeccio 73 % 1017 hPa 18 nubi sparse 12.6° perc. 12° Assenti 16.8 SSO max 20 Libeccio 79 % 1016 hPa 21 cielo coperto 13.3° perc. 12.8° Assenti 20.7 SSO max 26.6 Libeccio 81 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:28