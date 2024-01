Previsioni Meteo Siracusa per giovedì 4 gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per giovedì 4 gennaio a Siracusa promettono una giornata stabile e piuttosto mite. Le prime ore della giornata inizieranno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 30%. La temperatura si manterrà intorno ai 15 gradi, con una leggera percezione di fresco di un grado in meno, a causa dell’umidità. Il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 25 km/h, con raffiche fino a 50 km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti, e l’umidità si aggirerà intorno al 65%. La pressione atmosferica sarà stabile intorno a 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con una copertura nuvolosa che si ridurrà al 10-20%. Le temperature si alzeranno leggermente, arrivando a toccare i 17-18 gradi e la percezione di fresco diminuirà. Il vento si attenuerà, con velocità intorno ai 10-15 km/h e raffiche più leggere. L’umidità diminuirà leggermente, stabilizzandosi intorno al 60-65%. La pressione atmosferica si manterrà costante, intorno a 1015 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno, con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature toccheranno i 19 gradi, con una percezione di caldo di 18-19 gradi, dovuta all’assenza di vento e a una maggiore esposizione solare. Il vento soffierà da ovest a meno di 10 km/h, e le precipitazioni saranno ancora assenti. L’umidità si manterrà bassa, intorno al 60%, e la pressione atmosferica si attesterà a 1015 hPa.

Mentre la sera avanza, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 14-15 gradi, ma il cielo rimarrà sereno senza alcuna nuvola. Il vento sarà molto debole, inferiore ai 5 km/h, e l’umidità salirà leggermente, toccando il 70%. La pressione atmosferica si alzerà leggermente, arrivando a 1016 hPa.

In conclusione, giovedì 4 gennaio a Siracusa sarà caratterizzato da un’assenza di precipitazioni, temperature miti e un cielo sereno. Le condizioni meteo si presenteranno ideali per svolgere attività all’aperto e godersi una piacevole giornata in città.

Tutti i dati meteo ora per ora di giovedì 4 gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 14.7° perc. 13.9° Assenti 19 O max 34.9 Ponente 66 % 1016 hPa 1 nubi sparse 14.7° perc. 14° Assenti 16.6 O max 29.2 Ponente 68 % 1015 hPa 2 nubi sparse 14.8° perc. 14.1° Assenti 15.5 O max 29.1 Ponente 68 % 1015 hPa 3 nubi sparse 15.1° perc. 14.4° Assenti 16.3 ONO max 33.9 Traversone 68 % 1015 hPa 4 nubi sparse 15.5° perc. 14.9° Assenti 22.2 ONO max 44.6 Traversone 69 % 1015 hPa 5 nubi sparse 16.2° perc. 15.5° Assenti 27.6 ONO max 51.6 Traversone 63 % 1015 hPa 6 nubi sparse 16.1° perc. 15.4° Assenti 25.9 ONO max 48.1 Traversone 61 % 1015 hPa 7 nubi sparse 16° perc. 15.3° Assenti 23.3 ONO max 43.5 Traversone 63 % 1015 hPa 8 poche nuvole 16.6° perc. 16° Assenti 18.9 ONO max 33.9 Traversone 64 % 1016 hPa 9 poche nuvole 17.5° perc. 16.9° Assenti 12 NO max 19.7 Maestrale 62 % 1016 hPa 10 cielo sereno 18.1° perc. 17.5° Assenti 7.3 N max 13.2 Tramontana 62 % 1016 hPa 11 cielo sereno 18.4° perc. 17.9° Assenti 3.1 NNE max 11.9 Bora 62 % 1015 hPa 12 cielo sereno 18.7° perc. 18.2° Assenti 1 SO max 12.5 Libeccio 61 % 1014 hPa 13 cielo sereno 19.2° perc. 18.7° Assenti 5.1 ONO max 16.5 Traversone 60 % 1014 hPa 14 cielo sereno 19.2° perc. 18.7° Assenti 7.5 ONO max 19.7 Traversone 62 % 1014 hPa 15 cielo sereno 18.2° perc. 17.9° Assenti 4.8 ONO max 16.7 Traversone 67 % 1014 hPa 16 cielo sereno 16.8° perc. 16.5° Assenti 4.5 OSO max 11 Etesia 73 % 1014 hPa 17 cielo sereno 15.9° perc. 15.6° Assenti 3.8 ONO max 11.4 Traversone 78 % 1015 hPa 18 cielo sereno 15.4° perc. 15.1° Assenti 3 ONO max 9.5 Traversone 80 % 1015 hPa 19 cielo sereno 15.2° perc. 14.9° Assenti 4.3 ONO max 7.3 Traversone 82 % 1016 hPa 20 cielo sereno 15° perc. 14.6° Assenti 5.4 ONO max 7 Traversone 82 % 1016 hPa 21 cielo sereno 14.7° perc. 14.4° Assenti 5.9 ONO max 7 Traversone 82 % 1016 hPa 22 cielo sereno 14.5° perc. 14.2° Assenti 5.5 O max 6.6 Ponente 82 % 1017 hPa 23 cielo sereno 14.3° perc. 13.9° Assenti 4.8 O max 6.5 Ponente 81 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 17:08