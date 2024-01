Previsioni Meteo Siracusa: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per domani a Siracusa preannunciano una giornata caratterizzata da un clima instabile e precipitazioni. La notte sarà caratterizzata da una copertura nuvolosa pari all’86%, con temperature che si attesteranno intorno agli 11.1°C e una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest con una velocità di 3.1km/h. Le condizioni meteo rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino, mantenendo la copertura nuvolosa sull’80% e con una lieve discesa delle temperature fino a 11.4°C, mentre la velocità del vento tenderà a diminuire a 1.1km/h. Le precipitazioni si intensificheranno nel corso delle prime ore del mattino, portando a una copertura nuvolosa dell’79% e a una temperatura di 11.4°C con un aumento della velocità del vento a 12.5km/h proveniente da Nord Est.

Nel corso della mattina, le condizioni meteo a Siracusa rimarranno instabili con l’arrivo di piogge moderate che porteranno la copertura nuvolosa fino al 100%, con temperature che oscilleranno intorno ai 12.9°C e una velocità del vento che potrà raggiungere i 44.5km/h proveniente da Est – Nord Est. Tale tendenza si protrarrà nel corso del pomeriggio, seppur con una diminuzione della intensità delle piogge che si presenteranno come piogge leggere con una copertura nuvolosa sempre al massimo e velocità del vento fino a 42.6km/h. Anche nella fascia serale, le precipitazioni continueranno con un’intensità variabile, giungendo a una copertura nuvolosa dell’86% e venti che perderanno progressivamente d’intensità fino a 4km/h.

In sintesi, le previsioni del tempo per Venerdì 12 Gennaio a Siracusa indicano un’intera giornata caratterizzata da piogge di intensità variabile, alternata a momenti di copertura nuvolosa completa. Le temperature si manterranno intorno ai 12.8°C, con un indice di umidità non inferiore all’75% e raffiche di vento che potranno raggiungere i 44.5km/h. Pertanto, si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo e di essere preparati ad affrontare un’intensa giornata di meteo avverso.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 11.4° perc. 10.8° 0.56 mm 7.6 NNE max 10.2 Grecale 83 % 1013 hPa 8 pioggia moderata 12.3° perc. 11.7° 1.36 mm 29.1 ENE max 32.3 Grecale 82 % 1014 hPa 11 pioggia leggera 12.9° perc. 12.2° 0.39 mm 40.2 ENE max 42.6 Grecale 76 % 1014 hPa 14 cielo coperto 12.8° perc. 12° prob. 63 % 27.2 ENE max 28.6 Grecale 74 % 1015 hPa 17 pioggia leggera 11.9° perc. 11.2° 0.22 mm 25.5 ENE max 26.9 Grecale 79 % 1017 hPa 20 pioggia leggera 11.6° perc. 10.8° 0.17 mm 8.4 ENE max 10.9 Grecale 76 % 1018 hPa 23 cielo coperto 11.1° perc. 10.2° prob. 46 % 3.1 SSO max 4 Libeccio 74 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:18