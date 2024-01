Previsioni Meteo Siracusa: Oggi, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 13 Gennaio a Siracusa promettono una giornata all’insegna della stabilità climatica. Dall’alba al tramonto, il cielo resterà per lo più sereno, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata e del pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte, si prevede un cielo sereno con una temperatura attorno ai 5.6°C, che potrebbe farsi percepire come 2.8°C a causa dei venti provenienti da Nord Ovest con velocità attorno ai 13.4km/h e raffiche di 16.1km/h. La probabilità di precipitazioni è prevista al 26%.

Al sorgere del sole, la mattina si manterrà con cielo sereno e un lieve aumento della temperatura che si aggira intorno ai 7.8°C, ma percepita come 5.6°C per via dei venti in diminuzione attorno ai 12.6km/h.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma il cielo rimarrà comunque prevalentemente sereno. Le temperature massime saranno intorno ai 12.4°C, con una percezione di caldo di 11.2°C. I venti provenienti da Est – Sud Est soffieranno a una velocità di 8.2km/h.

Anche la sera sarà caratterizzata da poche nuvole e temperature in diminuzione, con valori attorno ai 9.7°C, percepiti come 8.8°C, e venti provenienti da Ovest – Nord Ovest con una velocità di 7.2km/h.

In generale, quindi, il clima a Siracusa per Sabato 13 Gennaio si presenterà stabile, con temperature comprese tra i 5.6°C e i 12.4°C e venti moderati. Le precipitazioni, sebbene presenti secondo le previsioni, mostrano un’esigua probabilità di manifestarsi.

Pertanto, le condizioni meteorologiche si preannunciano favorevoli per svolgere attività all’aperto, godendo di temperature miti e di un cielo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.3° perc. 3.7° prob. 24 % 13 NO max 15.4 Maestrale 73 % 1019 hPa 8 cielo sereno 9.5° perc. 8° prob. 12 % 9.9 NNO max 12.3 Maestrale 69 % 1021 hPa 11 cielo sereno 12.3° perc. 11° prob. 7 % 3.8 NNE max 7.7 Grecale 57 % 1021 hPa 14 poche nuvole 12.4° perc. 11.2° Assenti 9.3 ESE max 7.7 Scirocco 58 % 1021 hPa 17 poche nuvole 11.6° perc. 10.4° Assenti 6 SSE max 9.9 Scirocco 59 % 1021 hPa 20 cielo sereno 10.8° perc. 9.6° Assenti 2.7 OSO max 7 Libeccio 63 % 1022 hPa 23 cielo sereno 9.3° perc. 7.8° Assenti 9.8 ONO max 8.2 Maestrale 70 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:19