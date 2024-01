Previsioni Meteo Siracusa: Oggi, Mercoledì 17 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Mercoledì 17 Gennaio a Siracusa, le previsioni del tempo ci preannunciano una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e variabilità delle coperture nuvolose. Durante la notte, ci aspettiamo cielo sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, mentre la temperatura oscillerà tra i 11.7°C e i 14.8°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con raffiche fino a 22.5km/h provenienti da Ovest – Sud Ovest. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si attesterà intorno al 75%.

La mattina sarà caratterizzata da cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% tra le 9:00 e le 12:00. Le temperature aumenteranno gradualmente, passando dai 13.4°C del primo mattino ai 18.6°C verso mezzogiorno. Il vento mantarrà una costante direzione da Ovest – Sud Ovest, con velocità che oscilleranno tra i 12.5km/h e i 16km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti e l’umidità diminuirà leggermente, attestandosi sul 62-79%.

Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con un cielo coperto e una copertura nuvolosa al 100% fino alle 16:00. Le temperature si manterranno intorno ai 17.3°C e il vento soffierà a una velocità compresa tra i 14.1km/h e i 17km/h provenienti da Sud Ovest. Anche in questo caso, non sono previste precipitazioni e l’umidità resterà alta intorno al 68-69%.

Passando alla sera, la presenza di nuvole diminuirà, con una copertura nuvolosa di soli il 6-86% dalle 19:00 alle 23:00. Le temperature si manterranno piuttosto stabili intorno ai 14.4°C, con una leggera diminuzione verso le ultime ore della giornata. Il vento, proveniente da Ovest – Sud Ovest, manterrà una velocità costante intorno ai 15-14.5km/h. Le precipitazioni rimarranno assenti e l’umidità oscillerà attorno al 71-73%.

In conclusione, possiamo affermare che Mercoledì 17 Gennaio a Siracusa sarà caratterizzato da una previsione meteo di stabilità, con copertura nuvolosa variabile e temperature piuttosto miti, senza precipitazioni significative. Si consiglia di tenere sotto controllo le previsioni aggiornate qualora vi siano piani specifici da realizzare durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 17 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.1° perc. 11.4° Assenti 12 OSO max 22.5 Libeccio 76 % 1015 hPa 8 cielo coperto 15° perc. 14.5° Assenti 12.7 OSO max 22.3 Libeccio 76 % 1016 hPa 11 cielo coperto 18.6° perc. 18.1° Assenti 16 OSO max 24.3 Libeccio 62 % 1015 hPa 14 cielo coperto 17.6° perc. 17.1° Assenti 17 SO max 22.6 Libeccio 66 % 1014 hPa 17 cielo coperto 15.8° perc. 15.4° Assenti 12.2 SO max 14.1 Libeccio 73 % 1015 hPa 20 poche nuvole 15° perc. 14.4° Assenti 14.2 SO max 18.3 Libeccio 71 % 1014 hPa 23 cielo sereno 14.4° perc. 13.8° Assenti 14.5 OSO max 20.4 Libeccio 71 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:23