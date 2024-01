Previsioni Meteo Siracusa: Oggi, Mercoledì 10 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 10 Gennaio a Siracusa confermano la presenza di precipitazioni durante tutta la giornata. Durante la notte, ci sarà una leggera pioggia con temperature attorno ai 5-6°C. La mattina la situazione rimarrà stabile, con la pioggia che continuerà e le temperature che saliranno leggermente, arrivando a toccare i 10-13°C.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a caratterizzare il meteo, con una copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C. La situazione non cambierà nemmeno di sera, con pioggia leggera e un clima umido che rimarrà praticamente invariato.

La velocità del vento sarà soprattutto orientata a Sud – Sud Est, con raffiche che, in alcuni momenti del giorno, potranno toccare i 20km/h. È consigliabile prestare attenzione agli abbigliamento e alle attività all’aperto a causa di queste raffiche, oltre che per via delle continue precipitazioni.

In conclusione, Mercoledì 10 Gennaio a Siracusa sarà caratterizzato da un’elevata probabilità di pioggia, con copertura nuvolosa costante. Le temperature si manterranno relativamente miti, intorno ai 13-14°C, ma è consigliabile prepararsi alle condizioni meteo avverse e prendere le dovute precauzioni per affrontare una giornata all’insegna di pioggia e umidità costante.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 10 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 6.6° perc. 6.6° 0.13 mm 2.5 ESE max 6.6 Scirocco 80 % 1022 hPa 8 pioggia leggera 10.9° perc. 10.1° 0.13 mm 5 ESE max 8.1 Scirocco 79 % 1024 hPa 11 pioggia leggera 13.3° perc. 12.8° 0.51 mm 13 SE max 15.1 Scirocco 78 % 1024 hPa 14 pioggia leggera 13.5° perc. 13° 0.69 mm 18.4 SSE max 21.6 Scirocco 80 % 1023 hPa 17 pioggia leggera 13.2° perc. 12.6° 0.77 mm 14.4 S max 18.1 Ostro 80 % 1023 hPa 20 pioggia leggera 13° perc. 12.4° 0.35 mm 7.3 SSO max 9 Libeccio 79 % 1022 hPa 23 pioggia leggera 12.5° perc. 12° 0.43 mm 9.3 O max 13 Ponente 82 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:14