Previsioni Meteo Siracusa: Oggi, Martedì 16 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Domani a Siracusa, il 16 Gennaio, avremo dei cambiamenti significativi nelle condizioni meteorologiche. Le prime ore della mattina, dalle 6:00 alle 9:00, saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa al 100% con una temperatura che si aggira intorno ai 13°C. Durante queste ore, il vento soffierà con una velocità tra i 21.7km/h e i 26km/h provenendo da ovest. Inoltre, di mattina possiamo aspettarci un’umidità tra il 66% e il 73% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Durante le prime ore del pomeriggio, dalle 13:00 alle 15:00, il cielo sarà sereno al 0% di copertura nuvolosa con una temperatura che si manterrà intorno ai 18°C. Il vento soffierà con una velocità di circa 20km/h provenendo ancora da ovest, e l’umidità si manterrà intorno al 66-69% con una pressione atmosferica che varierà tra i 1011hPa e i 1012hPa.

Durante la sera, dalle 16:00 alle 19:00, il cielo rimarrà sereno al 0% di copertura nuvolosa con una lieve diminuzione della temperatura che si aggirerà intorno ai 15°C. Il vento si attenuerà ulteriormente portando con sé solamente una leggera brezza ad una velocità tra i 9.6km/h e i 10.2km/h, proveniente da ovest e nord-ovest. L’umidità rimarrà intorno all’80-81% con una pressione atmosferica tra i 1013hPa e i 1014hPa.

In conclusione, domani a Siracusa il tempo si presenterà con una copertura nuvolosa prevalente durante la mattina, mentre durante il pomeriggio e la sera ci aspettiamo un cielo sereno. Le temperature si manterranno abbastanza miti, mentre il vento e l’umidità subiranno una leggera diminuzione nel corso della giornata. Siate pronti per affrontare domani con uno sguardo attento alle previsioni del tempo e venite a consultare il nostro blog per aggiornamenti costanti sulle condizioni meteorologiche a Siracusa.

Tutti i dati meteo di Martedì 16 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 12.6° perc. 11.7° Assenti 29.4 O max 51.5 Ponente 68 % 1009 hPa 8 cielo coperto 15° perc. 14.4° Assenti 19.7 O max 35.9 Ponente 73 % 1011 hPa 11 nubi sparse 17.9° perc. 17.5° Assenti 18.8 O max 26.5 Ponente 67 % 1012 hPa 14 cielo sereno 18.2° perc. 17.8° Assenti 20.3 O max 29.8 Ponente 66 % 1012 hPa 17 cielo sereno 15.5° perc. 15.2° Assenti 9.6 O max 16.5 Ponente 81 % 1013 hPa 20 nubi sparse 14.6° perc. 14.2° Assenti 10.8 NNO max 14.9 Maestrale 80 % 1015 hPa 23 nubi sparse 14.3° perc. 13.8° Assenti 5 O max 5.7 Ponente 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:22