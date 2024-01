Previsioni Meteo Siracusa: Oggi, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 15 Gennaio a Siracusa promettono una giornata variegata dal punto di vista atmosferico, con una copertura nuvolosa che cambierà nel corso della giornata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto al 100%, con temperature comprese tra 11°C e 12.2°C. Il vento soffierà con intensità tra i 16 e i 19km/h da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che potrebbero raggiungere i 28.1km/h. Le precipitazioni saranno assenti e l’umidità si aggirerà intorno al 71%.

Al sorgere del sole, la copertura nuvolosa sarà ancora al 100%, con temperature che si alzeranno fino a 15.4°C entro le 9:00. Il vento aumenterà leggermente di intensità, raggiungendo i 35.7km/h da Ovest – Sud Ovest, mentre le precipitazioni rimarranno assenti.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa comincerà a diradarsi, con la presenza di nubi sparse che copriranno il 77% del cielo alle 10:00. Le temperature saliranno fino a 18°C, accompagnate da una diminuzione dell’umidità al 63%. Il vento soffierà con più energia, raggiungendo i 42.3km/h da Ovest, senza precipitazioni in vista.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa torna al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 17-18°C, con venti che soffieranno con intensità tra i 30 e i 33km/h da Ovest. Le precipitazioni rimarranno assenti, mentre l’umidità aumenterà lievemente, attestandosi intorno al 70-72%. La pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1007hPa.

Infine, in serata, il cielo si libererà dalle nuvole, con una copertura nuvolosa ridotta al 4-10% e temperature che caleranno leggermente fino a toccare i 14-15°C. Il vento si calmerà, mantenendo comunque un’intensità tra i 21 e i 30km/h da Ovest, mentre le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti.

Si consiglia di monitorare costantemente le previsioni del tempo e di essere preparati a cambiamenti repentini, in particolare per quanto riguarda la velocità del vento. Infine, assicurati di vestirti adeguatamente per fronteggiare le variazioni di temperatura nel corso della giornata.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo coperto 11.3° perc. 10.4° Assenti 15.1 OSO max 26.3 Libeccio 72 % 1011 hPa 8 cielo coperto 13.2° perc. 12.6° prob. 3 % 15.5 OSO max 28.8 Libeccio 78 % 1009 hPa 11 nubi sparse 17.7° perc. 17.1° Assenti 30.7 O max 45.9 Ponente 59 % 1008 hPa 14 cielo coperto 17.6° perc. 17.1° Assenti 30 O max 45.4 Ponente 66 % 1006 hPa 17 cielo coperto 16° perc. 15.5° Assenti 33.2 O max 55.7 Ponente 73 % 1007 hPa 20 cielo sereno 14.9° perc. 14.4° Assenti 25.8 O max 43.1 Ponente 76 % 1008 hPa 23 nubi sparse 14.2° perc. 13.6° Assenti 20.3 O max 33.3 Ponente 75 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:21