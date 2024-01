Previsioni Meteo Siracusa: Oggi, Giovedì 11 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Giovedì 11 Gennaio a Siracusa indicano un’affluenza di piogge leggere e nuvolosità persistente per gran parte della giornata.

Durante la notte e le prime ore del mattino, ci si aspetta pioggia leggera con una temperatura intorno agli 11-13°C e una copertura nuvolosa tra 77% e 98%. La direzione del vento sarà prevalentemente da Nord a Nord Est con velocità compresa tra 3.6km/h e 9.8km/h. La pressione atmosferica si manterrà intorno ai 1016-1019hPa.

Nel corso della mattina, la nuvolosità rimarrà alta, con probabilità di precipitazioni che diminuirà gradualmente. Le temperature oscilleranno tra i 13-13.5°C, mentre il vento varierà da Nord Est a Est-Sud Est con velocità comprese tra 2km/h e 6.6km/h. La probabilità di pioggia si abbasserà al 12%.

Nel pomeriggio, le piogge leggere potrebbero tornare, e la temperatura si manterrà intorno ai 13-14°C. La presenza di nuvole e la probabilità di precipitazioni si attenueranno, ma la direzione del vento potrebbe variare da Sud a Nord Est con velocità tra 1.6km/h e 5.3km/h.

All’inizio della sera, la nuvolosità si manterrà alta, con possibilità di pioggia leggera e la temperatura si aggirerà attorno ai 12-13°C. La velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo i 10.8km/h, mentre la probabilità di pioggia si attesterà intorno al 44%.

In conclusione, per Giovedì 11 Gennaio a Siracusa, ci si aspetta una giornata caratterizzata da piogge leggere, nuvolosità persistente e temperature comprese tra 11°C e 14°C. Sia la direzione del vento che la probabilità di precipitazioni varieranno nel corso della giornata, e si consiglia di rimanere aggiornati sulle ultime previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 11 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 11.3° perc. 10.5° 0.26 mm 3.9 O max 6.5 Ponente 80 % 1019 hPa 8 cielo coperto 12.3° perc. 11.6° prob. 16 % 4.9 N max 4.5 Tramontana 78 % 1019 hPa 11 cielo coperto 13.5° perc. 12.8° prob. 11 % 2.6 ENE max 3.6 Grecale 74 % 1018 hPa 14 pioggia leggera 13.9° perc. 13.2° 0.28 mm 3.7 S max 10.1 Ostro 71 % 1016 hPa 17 cielo coperto 13.4° perc. 12.7° prob. 44 % 8.5 N max 8.4 Tramontana 74 % 1016 hPa 20 nubi sparse 12.2° perc. 11.6° prob. 18 % 8.6 NNE max 9.9 Grecale 79 % 1016 hPa 23 pioggia leggera 12.1° perc. 11.6° 0.27 mm 9.5 NE max 11.9 Grecale 84 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:16