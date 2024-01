Previsioni Meteo Siracusa: Domani, Sabato 13 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per il 13 Gennaio a Siracusa promettono una giornata all’insegna della stabilità atmosferica, con cielo sereno prevalente e temperature piuttosto miti. Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, avremo qualche nube dispersa con temperature comprese tra 9.2°C e 10.9°C. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di 6.5km/h, con raffiche leggere. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 37%, mentre l’umidità sarà del 76% e la pressione atmosferica a 1019hPa.

Nella mattina di Sabato 13 Gennaio, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo rimarrà sereno con un leggero aumento delle temperature, che oscilleranno tra i 9.4°C e i 12.6°C. Il vento proveniente da Nord Ovest sarà piuttosto debole, senza raffiche, e la probabilità di precipitazioni sarà tra l’1% e il 4%. L’umidità sarà in diminuzione, attestandosi intorno al 54-71%, con la pressione atmosferica che si manterrà stabile intorno ai 1021-1023hPa.

Il pomeriggio di Sabato 13 Gennaio, dalle 13:00 alle 17:00, proseguirà con condizioni di cielo sereno e temperature massime attorno ai 12.7°C. Il vento si intensificherà leggermente provenendo da Sud Est, con una velocità che raggiungerà i 15km/h. La probabilità di precipitazioni resterà invariata e l’umidità si manterrà sui livelli del mattino, mentre la pressione atmosferica oscillerà tra 1021hPa e 1022hPa.

Nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, avremo ancora cielo sereno con temperature leggermente in calo, attorno ai 9.8°C – 11.4°C. Il vento si sposterà da Sud Ovest a Ovest – Nord Ovest, mantenendosi a velocità medio-bassa. La probabilità di precipitazioni resterà assente e l’umidità si manterrà costante intorno al 69-73%, mentre la pressione atmosferica oscillerà tra 1021hPa e 1022hPa.

In conclusione, per Sabato 13 Gennaio 2023 a Siracusa si prevede una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e temperature piuttosto miti, ideale per godersi una passeggiata o un’escursione all’aria aperta. Si consiglia comunque di prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche nelle ore successive.

Tutti i dati meteo di Sabato 13 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.9° perc. 10° prob. 37 % 6 O max 6.5 Ponente 76 % 1019 hPa 3 cielo sereno 9.5° perc. 7.4° prob. 9 % 14.5 NO max 18.1 Maestrale 73 % 1019 hPa 6 cielo sereno 9.4° perc. 7.4° prob. 1 % 13.1 NO max 14.3 Maestrale 71 % 1021 hPa 9 cielo sereno 11.4° perc. 10.2° Assenti 7.2 NNO max 9.6 Maestrale 61 % 1023 hPa 12 cielo sereno 12.6° perc. 11.3° Assenti 4.5 SE max 6.6 Scirocco 54 % 1021 hPa 15 cielo sereno 12.5° perc. 11.4° Assenti 14.6 SSE max 15 Scirocco 62 % 1021 hPa 18 cielo sereno 11.4° perc. 10.4° Assenti 12.2 SO max 14.9 Libeccio 69 % 1021 hPa 21 cielo sereno 10.4° perc. 9.3° Assenti 10.6 ONO max 12.2 Maestrale 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:18