Previsioni Meteo Siracusa: Domani, Mercoledì 24 Gennaio con pioggia e instabilità

Le previsioni del tempo per Mercoledì 24 Gennaio a Siracusa promettono una giornata prevalentemente serena. Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto da poche nuvole, ma con una probabilità di pioggia contenuta intorno al 31%. Le temperature oscilleranno attorno ai 10.4°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore, probabilmente attorno ai 9.3°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità variabile tra i 10.9 e i 20.4 km/h, con raffiche fino a 20.4 km/h.

Al sorgere del sole, intorno alle 06:00, non ci sarà un significativo cambiamento nel cielo, che rimarrà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 10.3°C, con lievi oscillazioni dovute all’umidità relativa del 73%. Il vento, proveniente sempre da Nord Ovest, si manterrà costante tra i 13.4 e i 19.2 km/h.

Nei primi orari della mattina, fino alle 09:00, il quadro meteorologico si confermerà stabile, con cielo sereno e probabilmente un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 13°C. Anche il vento tenderà a restare costante, seppur con lievi diminuzioni di intensità.

Durante la fascia oraria del mezzogiorno e nel primo pomeriggio, tra le 12:00 e le 15:00, la situazione subirà una leggera variazione con la comparsa di nubi sparse. La copertura nuvolosa oscillerà tra il 26% e il 42%, ma senza la presenza di precipitazioni. Le temperature si manterranno gradevoli attorno ai 14°C, con una leggera diminuzione dell’umidità relativa. Il vento sarà in prevalenza proveniente da Nord Est con intensità variabile tra i 9.5 e i 17.7 km/h.

Nel tardo pomeriggio e in sera, tra le 16:00 e le 19:00, le nubi sparse continueranno a caratterizzare il cielo, con una copertura nuvolosa compresa tra il 34% e il 48%. Le temperature subiranno una leggera diminuzione, attestandosi intorno ai 12.4°C. Il vento, proveniente principalmente da Ovest, si manterrà debole, con velocità attorno ai 9 km/h.

Infine, durante la sera tarda e nelle prime ore della notte, la situazione meteorologica non presenterà significative variazioni. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si manterranno stabili, in leggero calo, intorno agli 11°C, con un leggero aumento dell’umidità relativa. Il vento soffierà prevalentemente da Ovest – Nord Ovest, con intensità variabile tra i 7.8 e i 9.3 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Gennaio a Siracusa indicano una giornata con cielo prevalentemente sereno, alternato solo nella parte centrale della giornata da nubi sparse, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno gradevoli, con una leggera diminuzione nel corso della giornata, mentre il vento, pur forse variabile, non dovrebbe raggiungere intensità elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 10.4° perc. 9.3° prob. 31 % 10.9 NO max 11.8 Maestrale 68 % 1027 hPa 3 cielo sereno 10.5° perc. 9.4° prob. 23 % 14.7 NO max 18.6 Maestrale 69 % 1027 hPa 6 cielo sereno 10.3° perc. 9.3° prob. 12 % 13.4 NO max 17.4 Maestrale 73 % 1028 hPa 9 cielo sereno 13° perc. 11.8° Assenti 13.5 NNO max 19.6 Maestrale 57 % 1029 hPa 12 nubi sparse 14.3° perc. 13° Assenti 14.6 NE max 17.7 Grecale 49 % 1029 hPa 15 nubi sparse 14° perc. 12.8° Assenti 8.2 NE max 9.5 Grecale 53 % 1029 hPa 18 nubi sparse 12.4° perc. 11.3° Assenti 5.8 O max 7.6 Ponente 61 % 1029 hPa 21 cielo sereno 11.2° perc. 10° Assenti 8.5 O max 8.2 Ponente 60 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:30

