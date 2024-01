Previsioni Meteo Siracusa: Domani, Martedì 23 Gennaio poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Siracusa per martedì 23 gennaio mostrano un’evoluzione significativa delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. La mattina inizierà con delle nubi sparse e una copertura nuvolosa attorno al 32%. Le temperature oscilleranno tra 8.4°C e 10.4°C con una leggera velocità del vento di 4.9km/h proveniente dal Nord Ovest.

Durante la mattina, ci si aspetta un aumento della copertura nuvolosa intorno al 57% con temperature che raggiungeranno i 9.4°C. Il vento potrebbe aumentare la sua velocità, arrivando a 9.5km/h proveniente dal Nord.

Nel pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una probabilità del 40-52% di copertura nuvolosa. Le temperature saliranno ulteriormente, raggiungendo un massimo di 11.6°C verso mezzogiorno, quando anche la presenza di vento sarà più evidente con una velocità di 12.4km/h proveniente dal Nord – Nord Est.

Tuttavia, nel tardo pomeriggio e sera, il cielo si libererà dall’alone nuvoloso, e da qui in poi si verificherà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Prende forma progressivamente un quadro atmosferico tipicamente invernale, caratterizzato da piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% a partire dalle 07:00. Le precipitazioni si intensificheranno, portando un aumento della velocità del vento fino a 21.1km/h dal Nord – Nord Est e una probabilità del 74-82%.

Vi sarà un graduale aumento delle precipitazioni, che raggiungeranno una punta massima tra le 21:00 e le 23:00, con un valore di 0.45mm. La direzione del vento si manterrà costante, e l’umidità salirà intorno al 82%, con temperature attorno agli 11.4°C.

In conclusione, le previsioni meteo preannunciano una giornata variegata dal punto di vista meteorologico per Siracusa. Sebbene la mattina e il primo pomeriggio siano caratterizzati da condizioni relativamente stabili, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare, culminando in precipitazioni nel tardo pomeriggio e sera. È consigliabile prestare attenzione a queste previsioni dettagliate prima di pianificare le attività all’aperto per martedì 23 gennaio a Siracusa.

Tutti i dati meteo di Martedì 23 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 8.9° perc. 7.4° Assenti 9.3 ONO max 9.5 Maestrale 67 % 1030 hPa 3 cielo sereno 8.5° perc. 7.1° Assenti 8.9 ONO max 8.7 Maestrale 66 % 1029 hPa 6 nubi sparse 8.4° perc. 8° Assenti 4.9 NO max 7.3 Maestrale 61 % 1027 hPa 9 nubi sparse 10.4° perc. 8.8° Assenti 9.5 N max 11.8 Tramontana 54 % 1027 hPa 12 nubi sparse 11.6° perc. 10.3° Assenti 6.6 ENE max 9.1 Grecale 57 % 1026 hPa 15 cielo sereno 11.9° perc. 10.9° Assenti 5.3 ESE max 7.5 Scirocco 65 % 1025 hPa 18 poche nuvole 11.4° perc. 10.4° prob. 1 % 8.6 N max 10.6 Tramontana 72 % 1027 hPa 21 pioggia leggera 11.4° perc. 10.8° 0.45 mm 13 NNE max 18.9 Grecale 82 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:29

