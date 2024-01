Previsioni Meteo Siracusa: Domani, Lunedì 8 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 8 Gennaio a Siracusa promettono una giornata movimentata dal punto di vista meteorologico.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, e le temperature oscilleranno attorno ai 11°C. Il vento soffierà con intensità tra i 28km/h e i 36km/h, provenendo principalmente da ovest. È prevista una probabilità di piogge leggere del 36% e un’umidità del 68%.

La mattina proseguirà con un aumento della copertura nuvolosa, che arriverà al 93% intorno alle 09:00 con il cielo completamente coperto. Le temperature si manterranno intorno agli 11-12°C con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento soffierà con intensità tra i 25km/h e i 29km/h, sempre provenendo da ovest. La probabilità di precipitazioni sarà del 52% e l’umidità si manterrà intorno al 64%. La pressione atmosferica si attesterà a 1010hPa.

Nel pomeriggio, il cielo coperto darà spazio a piogge leggere, con picchi di intensità intorno alle 13:00 e 17:00, quando ci si può aspettare fino a 2.48mm di pioggia. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 11°C e il vento soffierà con una velocità che potrebbe raggiungere i 46km/h, provenendo da ovest-sud ovest. L’umidità sarà attorno al 82%, con una pressione atmosferica di 1006hPa.

La sera sarà caratterizzata da piogge moderate e un aumento della velocità del vento, che potrebbe raggiungere i 49km/h. Le temperature oscilleranno intorno ai 10°C con un’umidità intorno all’86% e una pressione atmosferica pari a 1005hPa.

In conclusione, Lunedì 8 Gennaio a Siracusa sarà una giornata caratterizzata da un cielo sempre più coperto, con piogge che si intensificheranno nel corso della giornata e temperature che si manterranno stabili intorno agli 11°C. Il vento soffierà con intensità variabile provenendo principalmente da ovest e ovest-sud ovest. È consigliabile prepararsi per una giornata umida e ventosa, con la necessità di adottare misure adeguate per fronteggiare le condizioni meteorologiche avverse.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.5° perc. 10.3° prob. 28 % 36.1 O max 57.3 Ponente 62 % 1009 hPa 3 nubi sparse 11.1° perc. 9.9° prob. 32 % 30.3 O max 47.2 Ponente 64 % 1009 hPa 6 nubi sparse 10.6° perc. 9.6° prob. 37 % 26.1 O max 41.3 Ponente 68 % 1009 hPa 9 cielo coperto 11.8° perc. 10.7° prob. 40 % 28.9 O max 35.6 Ponente 64 % 1010 hPa 12 pioggia leggera 11.3° perc. 10.3° 0.31 mm 26.8 O max 36.5 Ponente 69 % 1008 hPa 15 nubi sparse 11.6° perc. 10.6° prob. 84 % 26.1 OSO max 41.9 Libeccio 68 % 1007 hPa 18 pioggia moderata 11° perc. 10.1° 1.16 mm 28 OSO max 46.5 Libeccio 75 % 1006 hPa 21 pioggia leggera 9.8° perc. 6.1° 0.32 mm 33.3 NO max 43.2 Maestrale 82 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 17:12