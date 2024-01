Previsioni Meteo Siracusa: Domani, Lunedì 15 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Se desideri conoscere le previsioni del tempo per la giornata di Lunedì 15 Gennaio a Siracusa, sei nel posto giusto. Sarà importante essere informati sulle condizioni meteorologiche per pianificare al meglio la tua giornata.

Durante la notte il cielo sarà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 61-93%. La temperatura si manterrà intorno ai 11-13°C, con una leggera percezione di freddo di circa 10.6-12.3°C a causa del vento che soffierà a 14.9-28.1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà abbastanza alta, attestandosi intorno al 69-79%. La pressione atmosferica si manterrà costante sui 1010-1014hPa.

Al sorgere del sole, la mattina si presenterà con un cielo ancora coperto da nubi sparse al 94%. La temperatura raggiungerà i 13.2°C, ma la percezione sarà di 12.5°C a causa del vento. Quest’ultimo soffierà da Sud Ovest a 25.4km/h, con raffiche fino a 35.7km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75-80% con una leggera possibilità del 3% di precipitazioni. La pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà ancora coperto da nubi sparse, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 38-75%. Le temperature massime saranno di circa 17.5-18°C durante le prime ore del pomeriggio e scenderanno leggermente nel tardo pomeriggio attorno ai 15.7-16.5°C. Il vento soffierà da Ovest a 28.4-46.8km/h con raffiche fino a 51.2km/h. Le precipitazioni saranno assenti, ma l’umidità aumenterà fino al 76%. La pressione atmosferica varierà tra 1006-1007hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa tra il 36-74%. Le temperature si manterranno al di sopra dei 15°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore a causa del vento che soffierà a 25.9-27.8km/h proveniente da Ovest. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità resterà elevata intorno al 69-78%. La pressione atmosferica varierà tra 1007-1008hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 15 Gennaio a Siracusa indicano un cielo coperto da nubi sparse durante l’intera giornata, con temperature che si manterranno al di sopra dei 15°C. Il vento proveniente da Ovest sarà piuttosto sostenuto, con raffiche che potranno superare i 50km/h. Resta aggiornato tramite fonti ufficiali per eventuali variazioni nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 15 Gennaio a Siracusa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.3° perc. 10.6° Assenti 14.9 OSO max 24.3 Libeccio 79 % 1014 hPa 3 cielo coperto 12.5° perc. 11.7° Assenti 16.3 OSO max 29.6 Libeccio 71 % 1011 hPa 6 cielo coperto 13.2° perc. 12.5° Assenti 14.2 SO max 25.4 Libeccio 75 % 1010 hPa 9 cielo coperto 15.9° perc. 15.4° prob. 3 % 22.8 O max 39.7 Ponente 69 % 1009 hPa 12 nubi sparse 17.4° perc. 17° Assenti 34 O max 47.8 Ponente 68 % 1007 hPa 15 nubi sparse 17.5° perc. 17.1° Assenti 28.7 O max 43.7 Ponente 67 % 1007 hPa 18 nubi sparse 15.3° perc. 15° Assenti 28.3 O max 48.6 Ponente 78 % 1007 hPa 21 nubi sparse 14.9° perc. 14.4° Assenti 25.8 O max 47.1 Ponente 74 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:20