Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Venerdì 12 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Venerdì 12 Gennaio a Reggio Calabria indicano condizioni meteorologiche piuttosto variabili.

Durante la notte, ci aspettiamo venti da Nord-Ovest con una velocità compresa tra 13 e 28 km/h, e una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si manterranno intorno ai 10.4°C, ma si potrebbe percepire una temperatura leggermente inferiore, attorno ai 9.3°C. C’è una probabilità del 15% di piogge leggere.

Nella mattina, la copertura nuvolosa rimarrà alta intorno al 98%, con piogge leggere che possono persistere fino alle 11:00, quando si prevede un aumento della quantità di pioggia. Le temperature oscilleranno tra 10.7°C e 11.2°C, con venti provenienti principalmente da est e sud-est con velocità intorno ai 3.1-3.7 km/h. La pressione atmosferica dovrebbe rimanere stabile a 1014-1015hPa.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da una copertura nuvolosa leggermente più bassa, intorno al 94%, mentre le piogge leggere e moderate continueranno a interessare la zona. Le temperature si manterranno intorno ai 10.4-10.5°C, ma la sensazione termica potrebbe scendere a 9.8°C. I venti provenienti da nord-ovest aumenteranno di intensità, raggiungendo una velocità di 5.3-7.6 km/h. L’umidità relativa nell’aria è prevista tra 85% e 91%.

Nella sera, la copertura nuvolosa si attenuerà notevolmente, scendendo al 45-61% con una probabilità del 15-20% di piogge. Le temperature si manterranno intorno ai 10.4-10.8°C, mentre i venti da nord-nord-ovest raggiungeranno velocità comprese tra 11.4 e 14 km/h. La pressione atmosferica raggiungerà valori intorno a 1018-1019hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 12 Gennaio a Reggio Calabria suggeriscono la persistenza di condizioni instabili con piogge leggere e moderate, temperature relativamente fresche e venti da nord-ovest che potrebbero raggiungere velocità sostenute. Siate preparati per un giornata variabile e pianificate le vostre attività considerando le condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Venerdì 12 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 10.7° perc. 10.1° 0.11 mm 2.3 SSE max 7.5 Scirocco 86 % 1014 hPa 8 pioggia leggera 11.2° perc. 10.5° 0.23 mm 2.4 SSE max 7.6 Scirocco 84 % 1015 hPa 11 pioggia leggera 10.9° perc. 10.3° 0.46 mm 3.2 ENE max 7.1 Grecale 86 % 1015 hPa 14 pioggia leggera 10.4° perc. 9.9° 0.42 mm 2.9 OSO max 6 Libeccio 90 % 1015 hPa 17 pioggia leggera 10.5° perc. 9.9° 0.22 mm 7.6 NNO max 13.7 Maestrale 85 % 1017 hPa 20 nubi sparse 10.6° perc. 9.7° prob. 15 % 12.4 NNO max 18.3 Maestrale 73 % 1018 hPa 23 nubi sparse 10.4° perc. 9.3° prob. 15 % 14 NO max 27.8 Maestrale 72 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:14