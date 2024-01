Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Mercoledì 17 Gennaio parzialmente nuvoloso

StrettoWeb

Il 17 Gennaio a Reggio Calabria, il cielo si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature varieranno tra i 12.6°C e i 17.6°C, con un lieve aumento verso mezzogiorno. La percezione delle temperature si manterrà costante, oscillando tra i 12°C e i 17°C. Il vento soffierà con una velocità variabile tra 0.6km/h e 11.9km/h, con raffiche fino a 16.3km/h. Le precipitazioni saranno assenti, mentre l’umidità si aggirerà attorno al 59-82%. La pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1013-1016hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa da 88% a 100%. Le temperature saranno comprese tra 13.7°C e 17.6°C, con un leggero aumento verso le ore centrali. Il vento soffierà principalmente da sud-sud ovest a una velocità di 0.6-4.6km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nuovamente coperto al 100%. Le temperature si manterranno costanti, oscillando tra 16.6°C e 17.6°C. Il vento si intensificherà leggermente, soffiando da sud-sud est a una velocità di 6.1-7.2km/h.

Alla sera, il cielo presenterà una copertura nuvolosa che diminuirà fino al 30%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 15.3°C-15.4°C. Il vento si intensificherà ulteriormente, con una velocità di 11.3-16.3km/h proveniente da sud-sud est.

In conclusione, il 17 Gennaio a Reggio Calabria si prospetta una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature in lieve aumento e vento in intensificazione.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.8° perc. 12.2° Assenti 8.4 NE max 10.3 Grecale 79 % 1015 hPa 8 cielo coperto 15.1° perc. 14.4° Assenti 0.6 NNE max 4.6 Grecale 68 % 1016 hPa 11 cielo coperto 17.6° perc. 17° Assenti 6.9 SSO max 8.6 Libeccio 60 % 1015 hPa 14 cielo coperto 16.9° perc. 16.4° Assenti 6.4 S max 10 Ostro 65 % 1014 hPa 17 cielo coperto 16° perc. 15.4° Assenti 5.2 SE max 9.1 Scirocco 65 % 1014 hPa 20 nubi sparse 15.9° perc. 15.1° Assenti 11.3 SSE max 12.7 Scirocco 60 % 1014 hPa 23 nubi sparse 15.4° perc. 14.8° Assenti 11.8 SSE max 16.3 Scirocco 67 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:20