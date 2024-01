Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Martedì 9 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 9 Gennaio a Reggio Calabria mostrano un andamento del tempo prevalentemente variabile, con la presenza di nuvole sparse e poche precipitazioni. La mattinata inizierà con una copertura nuvolosa del 40% alle prime ore del giorno, con temperature comprese tra 10.8°C e 12.8°C. Il vento sarà moderato proveniente dal Nord con raffiche fino a 24.2km/h.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa diminuirà gradualmente al 28% intorno alle 10:00, mentre le temperature saliranno fino a 13.4°C. La direzione del vento rimarrà costante, proveniente sempre dal Nord – Nord Ovest.

Nel primo pomeriggio le nuvole si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio ad un cielo parzialmente nuvoloso con una copertura stimata al 13% intorno alle 13:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13.9°C, con una lieve diminuzione della velocità del vento a 10.1km/h.

Proseguendo verso sera, il cielo si libererà ulteriormente, fino a raggiungere una copertura nuvolosa del 10% verso le 15:00. Le temperature caleranno leggermente fino a 11.6°C, mentre la velocità del vento diminuirà ulteriormente a 5km/h provenendo dal Nord – Nord Est.

Nella seconda parte della giornata è prevista la possibilità di alcune precipitazioni leggere intorno alle 20:00 e alle 21:00, con una copertura nuvolosa che tornerà ad aumentare al 39% e 44% rispettivamente. Le temperature si manterranno stabili intorno agli 11.2°C, mentre la direzione del vento cambierà, provenendo dal Sud Ovest.

Verso la sera inoltrata, la copertura nuvolosa diminuirà di nuovo, attestandosi al 40% intorno alle 22:00 e al 38% alle 23:00, con la possibilità di qualche precipitazione leggera. Le temperature notturne si manterranno intorno ai 10.7°C e le condizioni del vento rimarranno stabili.

In sintesi, Martedì 9 Gennaio a Reggio Calabria vedrà prevalentemente un cielo variabile, con una leggera presenza di nuvole e la possibilità di precipitazioni leggere verso sera. Le temperature si manterranno nella media, con variazioni non eccessive nel corso della giornata. Si consiglia di tenere sotto controllo gli aggiornamenti meteo nella giornata di domani, in modo da organizzare al meglio le proprie attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 9 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.8° perc. 10.1° prob. 11 % 16.3 N max 24.2 Tramontana 82 % 1009 hPa 8 nubi sparse 11.8° perc. 11° prob. 16 % 13.5 NNO max 18.8 Maestrale 75 % 1013 hPa 11 poche nuvole 13.7° perc. 12.8° prob. 7 % 9.9 NNO max 12.6 Maestrale 64 % 1015 hPa 14 poche nuvole 13.6° perc. 12.7° prob. 16 % 8.9 NNO max 11 Maestrale 64 % 1017 hPa 17 poche nuvole 11.1° perc. 10.3° prob. 26 % 2 NE max 6.8 Grecale 76 % 1019 hPa 20 pioggia leggera 11° perc. 10.3° 0.13 mm 3.4 SO max 8.1 Libeccio 80 % 1021 hPa 23 pioggia leggera 10.6° perc. 9.8° 0.11 mm 4.2 SSE max 7.2 Scirocco 81 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 17:10