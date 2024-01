Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Domenica 7 Gennaio con pioggia e instabilità

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 7 Gennaio a Reggio Calabria promettono una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche mutevoli. La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa intorno al 100%, temperature moderate attorno ai 11-12°C e un vento proveniente da Ovest con velocità tra i 39.8km/h e i 45.5km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà gradualmente fino a raggiungere il 70% intorno alle 6:00, prima di diminuire leggermente nelle ore successive.

Durante la tarda mattinata e il pomeriggio, le nuvole si diraderanno leggermente, portando ad una probabilità di precipitazioni via via sempre più bassa. Tuttavia, si consiglia comunque di tenere a portata di mano un ombrello o un impermeabile leggero, in quanto alcune piogge leggere sono previste intorno alle 14:00 e alle 15:00, con quantitativi di pioggia attorno ai 0.15-0.22mm. Le temperature oscilleranno tra i 12.6°C e i 13°C, mentre la velocità del vento si manterrà costante intorno ai 36.8km/h – 40.1km/h.

Nella prima serata, la copertura nuvolosa tenderà ad aumentare nuovamente, portando ad un incremento della probabilità di precipitazioni intorno al 45%. Sono previste piogge leggere intorno alle 21:00, con un quantitativo di 0.12mm, mentre la velocità del vento rimarrà costante attorno ai 33.4km/h. Le temperature si manterranno attorno ai 10.7°C.

Nell’arco della giornata, l’umidità atmosferica rimarrà costantemente alta, variando tra il 54% e l’83%, mentre la pressione atmosferica si manterrà intorno ai 998hPa – 1007hPa.

In conclusione, Domenica 7 Gennaio a Reggio Calabria sarà caratterizzata da un meteo variabile, con copertura nuvolosa e possibilità di piogge leggere. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche mutevoli.

Tutti i dati meteo di Domenica 7 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 pioggia leggera 11.8° perc. 11.2° 0.36 mm 46.6 ONO max 71 Maestrale 81 % 998 hPa 8 cielo coperto 11.9° perc. 10.9° prob. 13 % 43.1 ONO max 66 Maestrale 70 % 1001 hPa 11 nubi sparse 13° perc. 11.7° prob. 11 % 37.9 O max 56.2 Ponente 54 % 1003 hPa 14 pioggia leggera 12.6° perc. 11.3° 0.22 mm 40.1 O max 58.9 Ponente 56 % 1003 hPa 17 nubi sparse 11.4° perc. 10.1° prob. 36 % 32.9 O max 54 Ponente 59 % 1004 hPa 20 nubi sparse 10.7° perc. 9.4° prob. 46 % 30.1 O max 53.2 Ponente 61 % 1006 hPa 23 pioggia leggera 11° perc. 9.7° 0.13 mm 30.4 O max 51.7 Ponente 61 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:08