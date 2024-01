Previsioni Meteo Reggio Calabria: Oggi, Domenica 28 Gennaio con sole

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 28 Gennaio a Reggio Calabria offrono un quadro abbastanza chiaro delle condizioni meteorologiche che si andranno a verificare nel corso della giornata. La mattina inizierà con nubi sparse caratterizzate da una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 33% e il 56%. La temperatura si aggira attorno ai 12.1°C alle 06:00 e salirà fino a 13.9°C entro le 12:00. Durante questa fase della giornata, il vento soffierà da nord con raffiche che potranno raggiungere i 21.3km/h.

Nel corso del pomeriggio le nubi si diraderanno dando spazio a un cielo decisamente più sereno. La 13:00 sarà caratterizzata da poche nuvole, con una copertura nuvolosa pari al 14%, e una temperatura di 13.5°C. Nel pomeriggio, la temperatura calerà lievemente, attestandosi intorno ai 12.3°C alle 15:00 e ai 11.0°C alle 15:00, con un vento che manterrà la sua direzione da nord.

La situazione meteorologica migliorerà ulteriormente durante la sera, con un cielo sereno completamente sgombro da nuvole. La temperatura diminuirà gradualmente, stabilendosi intorno ai 9.8°C alle 17:00 e scendendo fino a 8.7°C alle 23:00. Il vento, proveniente sempre da nord, si attenuerà mantenendo comunque una presenza costante nell’atmosfera reggina.

In sintesi, Domenica 28 Gennaio a Reggio Calabria ci attendiamo un mattino con nubi in prevalenza sparse, una leggera pioggia in tarda mattinata, seguita da un pomeriggio e una sera caratterizzati da cielo sereno. Le temperature oscilleranno tra i 8.7°C e i 13.9°C, con venti moderati provenienti da nord. Presenza di precipitazioni solo in tarda mattinata.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Reggio Calabria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.2° perc. 11.6° Assenti 13.5 NNO max 19.2 Maestrale 78 % 1029 hPa 8 pioggia leggera 12.5° perc. 11.7° 0.15 mm 14.7 NNO max 20.8 Maestrale 74 % 1031 hPa 11 nubi sparse 13.8° perc. 12.8° prob. 4 % 15.8 NNO max 18.9 Maestrale 59 % 1031 hPa 14 cielo sereno 13° perc. 11.8° Assenti 15.4 NNO max 18.9 Maestrale 53 % 1031 hPa 17 cielo sereno 9.8° perc. 8.1° Assenti 11.9 N max 15.5 Tramontana 62 % 1032 hPa 20 cielo sereno 9.1° perc. 7.8° Assenti 8.8 NNE max 12.9 Grecale 61 % 1033 hPa 23 cielo sereno 8.7° perc. 8° Assenti 6.2 NNE max 9.4 Grecale 60 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.